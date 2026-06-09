Більшість українців не готові підтримати припинення вогню за нинішньою лінією фронту, якщо Україна не отримає гарантій безпеки, а також значного постачання зброї та фінансової підтримки.

Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає «Соцпортал».

Згідно з даними дослідження, 61% респондентів категорично відкидають ідею перемир’я за нинішньою лінією фронту за відсутності таких гарантій. Підтримати подібний сценарій готові 32% опитаних.

Водночас ставлення українців суттєво змінюється залежно від умов потенційних домовленостей. Якщо йдеться про посилене фінансування та масштабні поставки озброєння, готовність погодитися на припинення вогню висловлюють 53% респондентів, тоді як 37% – категорично проти.

Найбільшу підтримку серед запропонованих варіантів отримав сценарій розміщення в Україні європейських військ поблизу лінії фронту з гарантіями реагування на повторне вторгнення. У такому випадку 61% опитаних підтримали б припинення вогню, тоді як 33% виступають проти.

Ще один варіант – розміщення військ європейських країн у віддаленні від фронту без безпосередньої участі у бойових діях у разі повторної агресії – підтримали 42% респондентів, тоді як 49% його відкидають.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначає, що українці дедалі більш критично ставляться до «мирних сценаріїв» без реальних гарантій безпеки, зважаючи на попередній досвід міжнародних домовленостей.

Опитування проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року. У ньому взяли участь 2007 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній уряду території України. Похибка вибірки за звичайних умов не перевищує 5,8%, однак в умовах війни можливі додаткові відхилення.

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