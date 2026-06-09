У Києві стартував 23-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA 2026, який триватиме з 5 по 12 червня.

Як повідомляє ДержКіно України, цьогорічна тема фестивалю — «Прості конструкції», що присвячена пошуку внутрішніх та суспільних опор, які допомагають українцям триматися в умовах війни.

Серед нововведень кінофесту — заснування Премії пам’яті Віктора Ониська за найкращий монтаж українського документального кіно.

Загалом до програми увійшло 82 повнометражні й короткометражні фільми, більшість яких створені у 2025–2026 роках. Серед них — 33 українські стрічки: 12 національних прем’єр і 8 світових.

На фестивалі представлено потужну лінійку українських документальних стрічок, які досліджують наслідки війни, особисту стійкість та переосмислення мистецтва.

Головними офлайн-майданчиками традиційно стали столичні кінотеатри «Жовтень» та «Kino42».

Крім того, з 7 по 11 червня в онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE покажуть 20 фільмів.

Програма показів та розклад сеансів для кожного українського фільму за посиланням https://docudays.ua/2026/schedule-full/

23 Docudays UA проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу, Посольства Швеції в Україні, Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомляло Інше ТВ, Українська кіноакадемія та Netflix оголосили перелік фільмів, що отримають гранти по $15 тис. за сценарії