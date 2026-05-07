Українська кіноакадемія у партнерстві з Netflix оголосили перелік 15 проєктів, що отримають гранти по $15 тис. на розробку сценарію ігрових фільмів, пише Iнтерфакс.

Програма передбачає підтримку проєктів на етапі девелопменту, повідомляє у четвер Українська кіноакадемія.

До участі приймались оригінальні авторські повнометражні ігрові фільми на стадії розробки, тривалістю 70 хвилин і більше.

Одержувачі грантів, окрім фінансової допомоги у $15 тис., отримають переклад сценарію на англійську мову, ексклюзивні менторські сесії та консультації зі скриптдокторами за участі експертів European Audiovisual Entrepreneurs, та творчі зустрічі з експертами галузі.

Проєкти оцінювали п’ять міжнародних експертів.

Гранти отримали проекти фільмів:

“Бог з машини”, “Боксер з нетрів”, “Дев’ять блокпостів”, “Зірки на дні”, “Інтимна сцена”, “Лоза” (робоча назва), “Материнський інстинкт”, “Нова історія”, “Падіння Бахмуту”, “Портрет Вождя”, “Світлочутливість”, “Солодко-гіркуватий, з легким шлейфом нітропохідних сполук”, “У розквіті”, “Форма світла”, “Що з тобою не так, Адріано?”.

Ця ініціатива вже вп’яте підтримує українських кінематографістів та українську кіноіндустрію. Її ціль – надати підтримку на етапі девелопменту ідеї – ключової фазі формування художньої концепції, забезпечення драматургічної цілісності та визначення стратегічного розвитку проєкту.

За останні чотири роки 200 представників індустрії отримали стипендії для продовження творчої діяльності, понад 900 українських представників креативної спільноти пройшли освітні та менторські програми.

За ці роки гранти на розробку сценаріїв підтримали 73 кінопроєкти, а 30 фільмів на фінальних стадіях виробництва отримали фінансування для завершення постпродакшну.

Netflix – одна з провідних світових розважальних платформ, що пропонує серіали, фільми, ігри та прямі трансляції у широкому спектрі жанрів і мов.

Українська кіноакадемія – українська асоціація експертів та професіоналів у галузі кіно й кіновиробництва. Заснована у 2016 році для підтримки та розвитку сучасного українського кіно. Станом на 2026 рік Українська кіноакадемія налічує понад 600 професіоналів.