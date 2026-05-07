До складу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) увійшов Український науковий центр екології моря. Це установа, що відповідає за морський моніторинг та вивчення вод Чорного моря.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомляє МОН України.

Згідно повідомлення МОН, таке об’єднання – це ще один крок до створення Інституту морських досліджень. Йдеться про обʼєднання наукового потенціалу морських, океанографічних і полярних досліджень в одній організації, на базі НАНЦ.

Також планують створити об’єднаний науково-дослідницький флот України, до якого увійдуть криголам «Ноосфера», що вже п’ятий рік поспіль успішно виконує антарктичні місії, та інші дослідницькі судна, зокрема гідробіологічне та гідрографічне судна, що мають забезпечувати морські дослідження та регулярний екологічний моніторинг.

Об’єднання всього наукового флоту під єдиним управлінням дасть змогу ефективніше використовувати різне обладнання як для досліджень далекої Антарктики, так і для Чорного моря (щойно це стане можливим), Азовського моря (після відновлення доступу до нього), а також Світового океану.

НАНЦ, який вже має успішний досвід управління морською інфраструктурою, стане операційним центром для організації комплексних морських досліджень. Це також забезпечить концентрацію витрат бюджету на утримання наукового флоту, організацію та проведення морських експедицій.

Розвиток досліджень у Чорному морі та Світовому океані на основі досвіду й партнерств НАНЦ в Антарктиці є важливим кроком для посилення міжнародного наукового співробітництва. Це відкриває можливості для розширення участі України в глобальних дослідницьких ініціативах, поглиблення партнерств із провідними науковими інституціями та інтеграції українських досліджень у міжнародні мережі обміну знаннями й технологіями.

Тестування наукових методів здійснюватиметься у двох напрямах — у Чорному морі та Антарктиці.

Обмін і розвиток різних методів між дослідницькими середовищами є сталою практикою, а об’єднання установ сприятиме її масштабуванню.

Обʼєднання полярних і морських досліджень в одній інституції відповідає найкращим міжнародним практикам. Зокрема, Інститут морських та полярних досліджень імені Альфреда Вегенера (Німеччина) входить до числа світових лідерів у цій сфері.

Такий підхід створює передумови для посилення дослідницького потенціалу України та підвищення міжнародної конкурентоспроможності досліджень.

