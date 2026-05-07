У ВАКС відбулося засідання щодо продовження покладених обов’язків на лідерку “Батьківщини” Юлію Тимошенко. За рішенням суду, депутатці повернули закордонні паспорти і залишили в силі зобов’язання прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суді, а також повідомляти їм про зміну місця проживання і роботи.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з зали суду.

Прокурор просив продовжити на 2 місяці обов’язки прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора і судді та повідомляти їм про зміну місця проживання і роботи, а також здати закордонні паспорти.

Наявні чотири ризики, Тимошенко може переховуватись від органів суду, зокрема під час закордонних відряджень, минулого року 31 раз виїжджала за межі країни. В неї є матеріальний стан, який може впливати на цей ризик. Минулого року майновий стан Тимошенко збільшився. Згідно з декларацією, це 46 млн грн. Також 4 млн вони позичили третій особі — своїй доньці”, — сказав він.

За словами прокурора, Тимошенко також може незаконно впливати на свідків, експертів, які проводять розслідування, і може перешкоджати і спотворювати документи.

Також, за словами представника обвинувачення, Тимошенко через депутатську діяльність може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Раніше, апеляційна палата ВАКС повернула Тимошенко закордонні паспорти на один раз, для робочого відрядження.

“Ця справа — пустушка, і я не розумію, чого вони її запускають до суду. Вона нічого не порушила, сама ходить на всі засідання. Вона найдовше працює у політиці зі всіх, вона має виїжджати закордон, щоб приносити користь нашій державі”, — сказав адвокат Тимошенко Готін.

Також, Тимошенко і її адвокати сказали, що голос депутатки на плівках сфальсифікували. За їхніми словами, це виявив британський експерт із королівськими сертифікатами та досвідом роботи в судах Великої Британії. І просили скасувати клопотання прокурора в повному обсязі.

Тимошенко назвала справу проти неї політичним замовленням і наголосила, що не збирається покидати Україну.

Прокурор також прокоментував заяву Тимошенко і її захисту щодо експертиз плівок з голосом лідерки Батьківщини.

“Кожен експерт субʼєктивно оцінює розмову, начебто там почуто одне слово каса. Але там зазначено 11 фраз, про передачу коштів не одну. Одне б слово, не було б врученням підозри. Ці експертизи не є офіційними, висновки робились лише з копій. Спеціалістів не попередили про відповідальність”, — сказав прокурор.