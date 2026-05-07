За повідомленнями державних ЗМІ, двом колишнім міністрам оборони Китаю винесли умовні смертні вироки за звинуваченням у корупції.

У четвер військовий суд засудив Вей Фенхе та Лі Шанфу до смертної кари з дворічною відстрочкою. Це означає, що їхні смертні вироки будуть замінені на довічне ув’язнення через два роки без можливості зменшення терміну покарання або умовно-дострокового звільнення, повідомляє Сіньхуа і ВВС.

Обох чоловіків визнали винними у хабарництві, а все їхнє особисте майно було конфісковано.

Ця заява відбулася після нещодавнього усунення кількох високопосадовців у країні на тлі масштабних репресій щодо боротьби з корупцією.

Вей обіймав посаду міністра оборони з 2018 по 2023 рік, а в березні 2023 року його замінив Лі.

Перерва Лі на посаді міністра оборони була набагато коротшою.

Його було звільнено в жовтні 2023 року, через два місяці після того, як він раптово зник з громадського життя, що викликало спекуляції щодо його усунення.

Інформаційне агентство Reuters цитує попередні повідомлення в Сіньхуа, в яких йшлося про те, що Лі підозрювали в отриманні «величезних сум грошей» у вигляді хабарів, а також у підкупі інших осіб, додаючи, що розслідування виявило, що він «не виконував політичних обов’язків» і «шукав особистої вигоди для себе та інших».

Тим часом, як повідомляється, розслідування, розпочате проти Вея у 2023 році, також виявило, що він прийняв «величезну суму грошей та цінностей» у вигляді хабарів і «допоміг іншим отримати неправомірну вигоду в кадрових питаннях».

У лютому президент Китаю Сі Цзіньпін зробив рідкісну публічну згадку про військові репресії, в результаті яких нещодавно було усунено головного військового генерала країни Чжан Юся.

Сі тоді заявив, що армія «пройшла революційне загартування в боротьбі з корупцією».

З моменту приходу до влади президент Сі розпочав хвилі антикорупційних кампаній, які, за словами критиків, також використовувалися як інструмент для очищення від політичних суперників.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У китайського ексчиновника, засудженого за хабарництво, виявили 13,5 тонни золота та 23 тонни готівки. А знайшли не все (ВІДЕО)

А ще Паперові труни, фальшиві тіла для кремацій, кістки на зуби – в Китаї скандал через корупцію в ритуальній сфері