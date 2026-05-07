ЗСУ завдали удару по російському кораблю носію крилатих ракет “Калібр” проєкту 22800 “Каракурт”, який втік з Чорного моря у Каспійське, але його це все одно не врятувало, тож що це за корабель такий, і який саме міг бути уражений.

Про це пише Defence Express

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України у Каспійському морі, поблизу військово-морської бази “Каспийск”, в ніч на 7 травня завдали удару по російському малому ракетному кораблю проєкту 22800 “Каракурт”, за приблизно 800 км від державного кордону України.

Який саме корабель проєкту 22800 “Каракурт” було уражено, наразі невідомо. Але, варто зазначити, що після того, як ЗСУ спершу у листопаді 2023 році потопили в бухті Севастополя корабель “Циклон” цього ж проєкту, а потім у травні 2024 року фактично знищили “Аскольд” у Керчі, рашисти були вимушені поспіхом рятувати свої кораблі у Каспійському морі.

Тоді, до Каспійського моря було переведено кораблі “Амур” та “Туча”. Крім цього, не виключено, що у Каспійському морі зараз може перебувати ще й “Тайфун”, який був спущений наводу лише у 2024 році у Зеленодольську в Татарстані.

Тобто уражений був один з цих трьох кораблів, але який саме ми ймовірно дізнаємось згодом з появою новим подробиць. Для удару були застосовані неназвані безпілотники. Судячи з інтерфейсу на опублікованих фотографіях, цим безпілотником є FP-1.

Результати влучання по рашистському корвету “Аскольд” за підсумками атаки на завод “Залив” у тимчасово окупованій Керчі, оприлюднено 6 листопада 2023 року

Щодо самого малого ракетного корабля проєкту 22800 “Каракурт”, то він здатний нести до 8 крилатих ракет “Калібр” або надзвукових протикорабельних ракет П-800 “Оникс”. Тут варто нагадати, що з Каспійського моря рашисти вже неодноразово завдавали ударів по Україні саме крилатими ракетами “Калібр”.

Також кораблі проєкту 22800 “Каракурт” озброєні 76,2-мм автоматичною гарматою АК-176МА. Для захисту від повітряних цілей вони озброєні зенітно ракетно-гарматним комплексом “Панцирь-МЕ”, а також двома шестиствольними 30-мм зенітними гарматами АК-630М.

Дальність 1500 км від гіпотетичного пускового району крилатих ракет у Каспійському морі

Однак, попри досить серйозну протиповітряну оборону, як для малого ракетного корабля, від українських далекобійних безпілотників вона не допомогла. Наразі невідомо ступінь пошкоджень, але враховуючи, що FP-1 ймовірно ніс бойову частину масою близько 60 кг, то “Каракурту” доведеться піти на довгостроковий ремонт.

Щодо інших характеристик кораблів проєкту 22800 “Каракурт”, то вони наступні: повна водотоннажність 870 тонн, довжина 67 метрів, ширина 11 метрів, максимальна швидкість до 30 вузлів (55 км/год). Вони оснащені дизель-електричною силовою установкою, із трьома дизельними генераторами на 315 кВт кожен.

Малий ракетний корабель проєкту 22800 “Каракурт”, саме цей корабель це “Циклон” який у 2024 році був знищений Силами оборони України

Важливо, що на фотографіях можна помітити певний димовий шлейф, який тягнеться за судном та виходить з борту. Спершу може здатись що це наслідки влучання безпілотника, однак насправді це вихлоп з дизельних генераторів, який так виглядає з тепловізійної камери безпілотника.