59-річного жителя Вознесенська слідчі затримали у процесуальному порядку одразу після чергового збуту наркотичної речовини в одному із селищ Арбузинської громади. Фігурант підшукував клієнтів серед кола знайомих та реалізовував клієнтам товар особисто в руки, приїжджаючи до них на своєму авто.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, слідчі поліції затримали ділка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після чергового збуту наркотиків.

Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 1500 гривень, отриманих фігурантом від продажу наркозасобу.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили ще подрібнений та готовий до продажу канабіс загальною вагою майже пів кілограма, який зберігав у різних ємностях та згортках, електронні ваги, пристрій для дроблення, саморобний пристрій для куріння, майже 25 000 гривень та транспортний засіб. Усе вилучене поліцейські направили на експертне дослідження.

Слідчі за процесуального керівництва Арбузинського відділення Первомайської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у двох фактах вчинення злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно». Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляло Інше ТВ, Вирощували коноплю по всім правилам агронауки та пересилали канабіс для збуту – затримані мешканка Миколаєва та двоє криворожців (ФОТО, ВІДЕО)