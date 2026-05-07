Суд дозволив колишньому розвідникові Роману Червінському повернутися на військову службу.

Про це повідомив його адвокат Костянтин Глоба, передає Громадське.

«Коли держава перебуває у вогні, досвід та зброя фахівця іноді важать більше, ніж стоси паперових звинувачень. Тепер географія його обов’язку — вся територія України. Віднині не судова зала, а передова стане місцем, де визначатиметься справжня вага вчинків», — сказав він.

У коментарі для «Бабеля» Глоба додав, що сьогодні, 7 травня, суд розглядав продовження нічного домашнього арешту для Червінського. Його адвокати виступали за те, щоб відпустити його на службу під особисте зобов’язання.

Суд продовжив нічний домашній арешт, але дозволив Червінському служити, якщо на це видадуть письмовий наказ. Це означає, що він зможе піти служити в Збройних силах, але якщо повертатиметься у відпустку, то має перебувати під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, за даними слідства, Червінський разом з іншими людьми самовільно вирішив провести «спецоперацію» — заволодіти літаком повітряно-космічних сил рф. російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Так росіяни нібито отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу росіянам обстріляти летовище влітку 2022 року.

Унаслідок обстрілу загинув командир військової частини, 17 українських захисників зазнали поранень, було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Спецслужбовці кажуть, що «операція» проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

Тепер Червінського обвинувачують за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України, тобто в перевищенні службових повноважень.

Про Червінського

Раніше він працював у Службі безпеки України й Головному управлінні розвідки та став відомим у медіа завдяки кільком операціям. За словами Червінського, у 2019 році він спланував і реалізував захоплення проросійського бойовика Володимира Цемаха, причетного до збиття Boeing 777 поблизу Донецька.

Крім того, Червінський каже, що відповідав за операцію щодо затримання найманців ПВК «Вагнер», також відому як «Вагнергейт». Після провалу операції через можливий витік інформації він заявив, що на розвідників тиснули погрозами про звільнення й кримінальними провадженнями. Передавалися вони нібито з Офісу президента.

Іноземні видання також називали Романа Червінського «координатором» операції з підриву газопроводів «Північний потік». Сам він заперечував будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах.