Таку відповідь на російський “мирний ультиматум” дав президент Зеленський.

-Вдячний нашим воїнам за влучність: українські Сили спеціальних операцій та інші складові нашого захисту. Є результати далекобійних санкцій. Зокрема, щодо регіону Каспійського моря – проти ракетного корабля, який може запускати «калібри». Також є влучання в Пермському регіоні щодо об’єкта нафтової галузі – це понад півтори тисячі кілометрів від нашого державного кордону. Були й інші влучання. За даними нашої розвідки, результати наших відповідей по Брянському напрямку, по Туапсе, по деяких особливих нафтових об’єктах Росії – результати задовільні для нас.

Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція. Цього разу – припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо.