Коли Ілля Ремесло, давній адвокат і пропагандист, вперше виступив проти Володимира Путіна у березні, опублікувавши заяву про те, що російський президент має піти у відставку та бути притягнутим до відповідальності як «воєнний злочинець і злодій», російська влада швидко відправила Ремесло — проти його волі — до психіатричної лікарні Санкт-Петербурга.

Але, що є вкрай незвичним розвитком подій для режиму, який відомий тим, що роками ув’язнює своїх критиків, Ремесло було звільнено через 30 днів. Тепер прокремлівський поплічник і блогер, який близько десяти років працював на адміністрацію президента, дискредитуючи опозиційних активістів, обіцяє залишитися в Росії та продовжувати публічну боротьбу з Путіном.

«Я з самого початку сказав, що не збираюся зупинятися», — сказав Ремесло в інтерв’ю The Washington Post. «Я вирішив, що це справа мого життя».

Оскільки в російській еліті з’являються розбіжності щодо війни проти України, погіршення російської економіки та репресивних обмежень, включаючи обмеження доступу до Інтернету, зміна позиції Ремесла та продовження відкритого спротиву свідчать про ширший розкол у вищих ешелонах кремлівської влади, за словами російського чиновника, відомого опозиційного діяча та аналітиків. Російський чиновник говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання.

«Масштаби невдоволення колосальні», – сказав Ремесло в інтерв’ю The Post, його першому інтерв’ю міжнародній медіа-організації після його звільнення. «У мене складається враження, що частина системи вже починає працювати проти Путіна… Це по суті… схоже на те, що сталося наприкінці Радянського Союзу, коли люди ненавиділи [Комуністичну] партію і робили все, щоб вона закінчилася. Путінська Росія піде тим самим шляхом, що й Радянський Союз. Все повторюється».

За даними ВЦІОМ, державної соціологічної компанії, останніми тижнями рейтинг схвалення Путіна впав до найнижчого рівня з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Хор інших голосів почав виступати проти дій уряду в економіці та правил використання Інтернету, які мають посилитися напередодні щорічного параду до Дня Перемоги в Москві в суботу, через зростання хвилювання щодо атак українських безпілотників.

Спостерігачі за Кремлем кажуть, що критика є частиною внутрішнього конфлікту між фракцією в адміністрації президента Росії, яку очолює колишній керівник Ремесла Сергій Кирієнко, технократичний перший заступник голови Кремля, який контролює політичний апарат Росії, та Федеральною службою безпеки (ФСБ), де Путін побудував свою кар’єру.

Вважається, що служби безпеки стоять за обмеженням доступу до Інтернету, побоюючись, що його можуть використовувати для нападу на Путіна та мобілізації антиурядової опозиції. Однак деякі політичні радники Путіна вважають ці обмеження розпалюванням антиурядового гніву у високоцифрованому російському суспільстві.

«Триває дуже велика битва за владу», – сказав Ремесло, зазначивши, що він продовжує підтримувати зв’язок з деякими колишніми союзниками в російських владних структурах. «ФСБ та адміністрація перебувають у сильному конфлікті».

«У Путіна немає єдиного кулака, який працює лише на нього», – додав він. «Вони всі працюють один проти одного».

Речник Кремля Дмитро Пєсков не одразу відповів на запит про коментар.

Михайло Ходорковський, колишній нафтовий магнат, який колись був найбагатшою людиною Росії, а зараз є провідною фігурою російської опозиції, що базується в Лондоні, заявив, що звільнення Ремесла є ознакою того, що фракції в Кремлі його підтримують.

«Існує абсолютно очевидний конфлікт між адміністрацією президента та другим управлінням ФСБ», – сказав Ходорковський, маючи на увазі підрозділ ФСБ, відповідальний за боротьбу з тероризмом та захист російської конституції.

«Ці хлопці отримали багато влади та почали дуже сильно закручувати гайки», – додав Ходорковський. «Адміністрація президента намагається якимось чином дати Путіну зрозуміти, що кришка може зірватися».

Одна людина, знайома з ситуацією, сказала, що зростаюче протистояння — напередодні парламентських виборів у вересні — викликає спогади про боротьбу за владу в Кремлі до переобрання президента Росії Бориса Єльцина в 1996 році.

Тоді прихильники жорсткої лінії хотіли переконатися, що Єльцин залишиться при владі, запровадивши воєнний стан та скасувавши або відклавши голосування, тоді як більш прогресивний клас російських олігархів хотів фінансувати виборчу кампанію Єльцина та контролювати її якомога більше.

«У певному сенсі повторюється та сама історія», — сказала людина, знайома з ситуацією, яка побажала залишитися анонімною, щоб обговорити делікатне політичне суперництво. «Кірієнко та його команда намагаються переконати Путіна, що він може контролювати ситуацію в країні за допомогою політичних технологій. А друга служба ФСБ намагається переконати Путіна, що єдиний спосіб стабілізувати ситуацію в країні — це жорстокі методи та затягування гайок».

На знак протистояння один із найближчих помічників Кирієнка, Сергій Новіков, керівник кремлівського департаменту соціальних проектів, заявив на конференції з демографії, що в Росії «вже неможливо щось заборонити» — заяву, яку інтерпретують як посилання на правила Інтернету.

«Скрізь ми бачимо хаос в управлінських процесах», — написав минулого тижня Олександр Баунов, політичний аналітик Центру Карнегі Росія Євразія, у звіті про зростаючий розкол у російській еліті. «Ставлення до Путіна змінюються. Економічний оптимізм і пов’язаний з ним повсякденний патріотизм зникають», — сказав Баунов. «Нарешті визнається неможливість виграти війну, яка змінила і звела переваги Росії до мінімуму».

«Ніби склад повітря в Росії змінився», — написав він.

Оскільки українські безпілотники все глибше проникають на російську територію, підпалюють нафтопереробні заводи та термінали, а цього тижня вдаряються у висотну будівлю лише за три з половиною милі від Кремля, громадська тривога зростає, і Путін, схоже, посилює власну особисту безпеку.

У звіті європейської розвідувальної служби, повністю опублікованому в понеділок незалежним російським розслідувальним виданням IStories та одночасно опублікованому Financial Times та CNN, йдеться, що Федеральна служба охорони Путіна (ФСО) значно посилила протоколи безпеки навколо президента з початку березня, очевидно, стурбована тим, що Путін може стати мішенню для атаки безпілотників, зокрема з боку представників власної російської еліти.

ФСО посилила перевірки безпеки тих, хто відвідує Путіна, а тим, хто з ним працює, заборонено користуватися мобільними телефонами чи будь-якими іншими пристроями, підключеними до Інтернету, а також користуватися громадським транспортом, йдеться у звіті європейської розвідки. Газета «Вашингтон пост» не отримала самостійно звіт розвідки, але в інтерв’ю Ремесло назвала його висновки загалом точними.

З початку війни Путін все частіше керує Росією з віддаленої системи підземних бункерів, а останнім часом він скоротив публічні візити. У звіті йдеться, що періодичне відключення систем зв’язку в Москві частково пов’язане з побоюваннями Путіна щодо безпеки.

У звіті йдеться, що у грудні після вбивства високопоставленого російського генерала Фаніла Сарварова, що стало останнім у серії нападів, пов’язаних з Україною, розгорілася гра звинувачень через невдалі заходи безпеки.

За словами Ходорковського, вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, давнього союзника Путіна, американсько-ізраїльськими силами, можливо, ще більше посилило побоювання Путіна щодо безпеки та відкрило шлях для служб безпеки до обмеження доступу до Інтернету.

«У Москві вбивство Хаменеї сприйняли як використання американцями інтернет-технологій для дистанційного спостереження, і оскільки російська мережа відкрита для такого типу дистанційного спостереження, вони занепокоїлися», – сказав Ходорковський.

Путін посилив власну особисту безпеку з того часу, як його колишній близький союзник Євген Пригожин, покійний лідер групи найманців Вагнера, розпочав невдалий заколот проти російського президента в червні 2023 року, але протоколи були ще більше посилені два місяці тому, сказав Ремесло.

Ремесло колись був частиною команди кремлівських пропагандистів, які атакували російських опозиційних діячів, зокрема, покійного лідера опозиції Олексія Навального. Ремесло використав свій досвід юриста, щоб свідчити проти опозиційних діячів у суді та очорнювати їх в Інтернеті.

В інтерв’ю минулого тижня Ксенії Собчак, телезірці та доньці колишнього політичного наставника Путіна, мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, Ремесло заявив, що заплатив пенсіонеру за подання позову проти Навального, звинувачуючи у шахрайстві, пов’язаному з пожертвами до Фонду боротьби з корупцією Навального.

Ці звинувачення були частиною справи, за якою Навальний був засуджений до дев’яти років позбавлення волі у березні 2022 року. Навальний відбував цей термін у віддаленій арктичній виправній колонії, коли помер у лютому 2024 року — за даними західних урядів, від рідкісної отрути.

Ремесло сказав, що зараз шкодує про свою участь у переслідуванні Навального Кремлем і хоче виправити це, виступивши проти Путіна, сподіваючись, що інші відомі діячі приєднаються до нього у протистоянні дедалі репресивнішому режиму.

Розчарування Путіним було поступовим процесом, сказав він, спочатку, коли він усвідомив, що війна проти України, яка спочатку мала на меті повалити президента України Володимира Зеленського за лічені дні, затягнеться далеко за межі початкового плану, а пізніше, коли російський президент зник з поля зору під час невдалого повстання Пригожина та залишив інших розбиратися з кризою — свідчення, за його словами, особистої боягузтва президента.

«Я зрозумів, що це не той президент, за якого я голосував. Це не людина, яка є хороброю чи відважною», — сказав Ремесло. «Це зовсім інша людина, яка просто боїться реального опонента, який становить для неї загрозу».

Ремесло сказав, що довгий час вагався робити будь-які публічні заяви, сподіваючись, що переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа успішно завершать війну.

Але в березні, коли стало зрозуміло, що ці переговори нікуди не ведуть, і Путіна підтримували ціни на нафту, які зростали через власну війну Трампа проти Ірану, Ремесло сказав, що вирішив, що мусить висловитися. «Було необхідно спробувати зупинити його», – сказав Ремесло. «Було необхідно виступити проти нього».

Він додав: «Я вирішив, що якщо я це зроблю, інші люди побачать, і це спонукатиме інших людей також висловитися. Тому що я знаю, що люди навколо мене – люди з адміністрації – вони думають точно так само».

Ремесло сказав, що, на його думку, приблизно половина кремлівської адміністрації поділяє його точку зору, включаючи його колишнього начальника Кирієнка, а також деяких посадовців з вищих лав російських служб безпеки та Міністерства оборони, які мають більш прогресивний склад розуму, ніж ті, хто проводить репресії, сказав Ремесло.

«В адміністрації є хороші люди», – сказав він. «Вони глузують з Путіна і кажуть, що він дуже примітивний і що він робить усе, щоб завести країну у прірву».

Він додав: «Звичайно, публічно вони бояться це сказати. Тому що, звичайно, їх посадять у в’язницю, а всі їхні активи заберуть».

У звіті європейської розвідки колишній міністр оборони Сергій Шойгу, який зараз обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки, був виділений як предмет особливого занепокоєння Кремля, оскільки він зберігав «значний вплив у військовому командуванні» та «пов’язаний з ризиком спроби державного перевороту». У звіті не було надано доказів звинувачень проти Шойгу, давнього союзника Путіна.

У звіті йдеться, що арешт колишнього заступника міністра Шойгу Руслана Цалікова за звинуваченням у корупції може становити особисту загрозу для Шойгу. Цю думку поділяє і Ремесло, який сказав, що вважає, що Шойгу обов’язково вживе заходів для самозахисту.

Речник Ради безпеки Росії не відповів на запит про коментар щодо Шойгу.

«Путін буде повалений у певний момент своїм власним оточенням, коли він перестане бути їм повністю зручним», – сказав Ремесло. «Це результат, який його чекає».