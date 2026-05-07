Продовження тристоронніх переговорів у форматі США-Україна-Росія недоцільне, поки Київ не виведе війська з контрольованої ним частини Донбасу.

Про це, як передає «Інтерфакс», у четвер заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

«Всі розуміють, у тому числі, я б сказав, і українські переговорники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться військові дії, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання», — сказав він на брифінгу.

Декілька раундів тристоронніх переговорів про мир в Україні пройшли в лютому-2026 в Женеві. Чергова зустріч у березні не відбулася через початок операції США та Ізраїлю проти Ірану. За словами Ушакова, після женевських обговорень контакти по Україні в такому форматі більше не проводилися, оскільки Вашингтон зайнятий іншою «досить серйозною і важливою проблемою».