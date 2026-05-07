Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” (Rating Group) до Дня Європи 2026 (9 травня) 15-17 квітня 2026 року, пише Iнтерфакс.

“Абсолютна більшість українців вважає, що вступ України в ЄС – це було б добре. Україна належить до країн-кандидатів з найпозитивнішим уявленням щодо членства в ЄС. Так, 59% респондентів в Україні сприймають членство в ЄС позитивно, 29% кажуть, що це ні добре, ні погано. Негативну оцінку дають лише 6%”, – йдеться у прессрелізі групи за підсумками дослідження на офіційному сайті у четвер.

Зазначається, що у 4-му випуску дослідження “Спільні контури” те, як українці сприймають членство в ЄС, порівнюється з думкою в ЄС і країнах-кандидатах. У цьому випуску порівнюються дані власного дослідження групи “Рейтинг” з даними Eurobarometer – серії офіційних опитувань ЄС від Європейської Комісії та Європейського Парламенту.

Повідомляється, що, згідно з дослідженнями Eurobarometer, серед країн-кандидатів до ЄС найбільш позитивне ставлення до вступу мають Албанія (80% відповіли, що членство в ЄС – це добре) і власне Україна (59%).

Водночас серед країн-кандидатів в Україні найменше пряма негативна оцінка членства в ЄС. Якщо в Україні цей показник становить 6%, то 16% в Албанії, 52% – в Чорногорії, 33% – у Молдові.

“Користь від членства в ЄС: 72% українців переконані, що від членства в ЄС країна отримала б користь. Ще 18% сказали, що користі не було б, а 10% відповіли, що не знають. Серед країн-кандидатів Україна належить до найбільших оптимістів щодо користі від членства в ЄС разом із Албанією (85%), Північною Македонією (77%) і Грузією (72%)”, – повідомляється у прессрелізі.

Стосовно уявлення про цінності ЄС для українців це передусім мир, повага до людського життя, демократія, повага до прав і верховенство права. Загальні уявлення українців про цінності ЄС значно схожі з поглядами в самих країнах ЄС. Найчастіше українці говорять про мир (42%) і повагу до людського життя (39%) як про ключові цінності ЄС.

За даними соціологів, українців і громадян країн ЄС об’єднують уявлення про ЄС як середовища цінностей миру (42% в Україні та 41% – у середньому в ЄС), демократії (29% і 33%), поваги до прав (22% і 28%) і власне верховенства права (23% і 20%). В умовах війни українці значно частіше згадують про повагу до людського життя (39%), ніж у середньому в країнах ЄС (15%).

Rating Group проводила опитування методом CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, розмір вибірки – 1000 респондентів

Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Репрезентативність: вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95)

Дані опитування в Україні (Rating Group) порівнюються з даними країн ЄС з двома дослідженнями Eurobarometer, анкета віддзеркалює запитання: уявлення про членство в ЄС – Standard Eurobarometer 104 (жовтень-листопад 2025); уявлення про цінності ЄС – Standard Eurobarometer 103 (березень-квітень 2025).