Останні кілька місяців проблеми в російській економіці зауважують не лише аналітики, а й прості громадяни РФ — і активно висловлюють невдоволення у соцмережах. Нестача бюджетних коштів, втома громадян від війни та заборон, а також неможливість поповнити фронт без масової мобілізації змушують адміністрацію президента планувати сценарії закінчення війни в Україні.

Як з’ясував Центр «Досьє», співробітники АП ще наприкінці зими 2026 року почали опрацьовувати так званий «образ перемоги» — пропагандистські наративи, за допомогою яких росіянам можна буде «продати» мирну угоду з Україною, незважаючи на високі втрати серед російських військових та відсутність значних результатів.

На Старій площі пропонують змусити найбільш радикальних Z-блогерів публічно «перевзутися», оголосити вбивство українських військових на полі бою «денацифікацією» та наполягати, що Росія ніколи не планувала брати Київ. Звичайним росіянам обіцяють щось на зразок відлиги.

«ТРЕБА ВМІТИ Вчасно Зупинитися. Перебір — це поразка, продовження СВО стало б пірровою перемогою», — звучить один із пунктів презентації, яку показали вузькій групі наближених Сергія Кирієнка на Старій площі наприкінці зими 2026 року. Як стало відомо «Досьє» від джерела, близького до адміністрації президента, на Старій площі всерйоз занепокоєні розвитком обстановки на фронті та в економіці, тож куратори політичного блоку отримали завдання опрацювати інформаційний супровід можливого закінчення війни. У презентації, з якою вдалося ознайомитись «Досьє», сказано, що продовження війни в Україні може вимагати перегляду «принципових позицій» — загальної мобілізації та остаточного переведення всієї економіки на військові рейки.

Сценарій, зазначений у документі як найімовірніший, далекий від заявлених цілей війни. В АП очікують можливого підписання угод між США та Росією та США та Україною, згідно з якими території Донецької та Луганської областей перейдуть до Росії, а поділ Херсонської та Запорізької областей буде зафіксовано лінією фронту (зараз Росія контролює близько 75% територій цих регіонів). Російські війська будуть виведені із Сумської та Харківської областей, європейські санкції збережуться, а американські знімуть. Денацифікація, сказано в документі, буде лише символічною, а президент України Володимир Зеленський залишиться при владі. У документі виділено ризики від продовження війни: виснаження ресурсів, необхідність підвищення податків, скорочення в бізнесі, погрози атак дронів, ударів углиб території та тероризму, демографічна криза та заміщення росіян мігрантами, а також можливість програти США у переділі нового світопорядку.

Варто зазначити, що презентація не має відношення до переговорів і швидше відображає очікування політичного блоку АП у контексті планування пропагандистських кампаній. Проте описаний у документі варіант загалом збігається з вимогами Росії на переговорах з Україною, які забуксували після початку війни в Ірані, на них ключовою вимогою Москви було звільнення Україною підконтрольної території Донецької області. Київ на ці вимоги не погоджується.

Такий компромісний результат співробітники Старої площі збираються піднести як велику перемогу та заслугу особисто президента.

«Путін прогнув Захід. Ми зірвали плани Заходу на розширення та затягування конфлікту», — звучить одна з головних тез презентації.

Вихід війни має сприйматися як перемога не над українським націоналізмом, а набагато сильнішим противником в особі «колективного Заходу».

Основними досягненнями в АП вважають територіальні завоювання, природні ресурси, сухопутний шлях до Криму та узбережжя Азовського моря, де можна буде організувати нові курорти, а також придбання мільйонів нових російськомовних співгромадян.

Окремим бонусом виділяється той факт, що Росія «очистилася» від еліт, що її зрадили. Пропагандисти планують продовжувати наполягати на тому, що протягом 10–15 років Україна перестане існувати, а Євросоюзу було завдано потужного економічного удару. У документі наголошується, що сусідні країни пробували Росію на міцність, але після «перемоги» все це залишиться у минулому і може навіть призвести до консолідації довкола Росії.

«Добре, що не дотягли до економічної катастрофи. Метою Путіна є мирний розвиток країни, якість життя людей, він завжди про це говорив. Але в умовах війни на виснаження розвиток відходить на другий план», — йдеться у презентації.

Деякі тези, які пропонується поширювати у суспільстві у разі припинення війни, вражають своєю відірваністю від дійсності. Так, у документі наголошується, що завдяки «СВО» Росія змогла запобігти гуманітарній катастрофі на Донбасі та захистити своїх, а російська армія виявилася «найбоєздатнішою у всьому світі» і вистояла у глобальному протистоянні проти 50 країн світу.

У АП небезпідставно припускають, що й війна, яка забрала життя сотень тисяч російських громадян, закінчиться без видимих ​​досягнень, деякі сегменти російського суспільства можуть сприйняти це негативно. Найпроблемнішою аудиторією вважається Z-спільнота — у документі їх описують як украй емоційних «диванних патріотів», які самі не брали участі у війні та надто сфокусовані на взятті Києва. Щоб нейтралізувати цю публіку, в АП запланували «емоційне перевзуття» підконтрольних Z-блогерів та підтримку поміркованих голосів у медійному просторі. Іншим погрожують відповідальністю за дискредитацію армії.

Судячи з документа, у разі підписання світу «ультрапатріоти» у публічній риториці можуть із головної опори влади перетворитися на ворогів Росії, які вимагають війни до виснаження. Присутність Z-блогерів у медіапросторі планують скоротити, а найрадикальніші піддадуться маргіналізації. Тих, хто, як висловлюється в АП, знецінює перемогу, планують «виписати» з патріотів.

Окремо у презентації виділяються ветерани, які, на відміну від «диванних патріотів», мають право злитися. Їхня енергія буде спрямована у мирне русло: на акції пам’яті, відновлення «нових територій», вступ до політичних партій чи нових контрактів в «Африканському корпусі». Медійний простір планують наповнити новинами про мирну інтеграцію ветеранів війни в Україні:

«NN став шановним членом спільноти / купив російський автомобіль / відбудував будинок / створив свою виробничу або сервісну компанію / готель / вступив до престижного вузу, а його однополчанин все зароблене пропив / наклав на себе руки / вів у в’язницю».

Для решти росіян, які втомилися від війни та проблем, на Старій площі готують низку хороших новин. В АП збираються проводити круглі столи про нормалізацію обстановки, звітувати про розвиток соціальних проектів, влаштовувати лекції про позитивне майбутнє Росії після «перемоги», наповнити медіапростір історіями успіху російського бізнесу, який завдяки санкціям зміг вийти на нові ринки.

Співробітники АП пропонують влаштувати «контрольовану відлигу» у кіно та літературі, повернути на телеекрани політичний гумор, реабілітувати слово «світ» та навіть провести обмежену амністію. Паралельно заплановано урочисті заходи за участю керівництва країни та проекти про перемоги Росії у минулих війнах. Про скасування блокувань у документі не йдеться.

«ГЕРОЇ СПЕЦОПЕРАЦІЇ ЗГИНУЛИ У БИТВІ ЗА МИРНЕ НЕБО НАД НАШИМИ ГОЛОВАМИ. Відновленням миру ми робимо їхній подвиг недаремним», — пропонують вірити кремлівські політтехнологи.

Невідомо, чи дасть Володимир Путін добро на цей план щодо повернення до мирного життя. Сам він принаймні ніяк не натякав на швидке завершення конфлікту. Але у разі цієї презентації показово, що вона була підготовлена ​​незадовго до того, як президент визнав частину проблем у країні, насамперед в економіці.

Все це відбувається на тлі конфлікту, який, якщо вірити газеті the Washington Post, розгортається в оточенні Володимира Путіна між адміністрацією президента, співробітники якої пропонують контролювати ситуацію за допомогою політичних технологій, та другою службою ФСБ, яка наполягає на подальшому закручуванні гайок.