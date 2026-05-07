219 учасників та учасниць зібрали змагання з фехтування на рапірах, які дали старт традиційному етапу Всеукраїнських змагань Дитячої ліги пам’яті В. Миронюка «Київська весна». Впродовж двох днів, 5-6 травня, на доріжках спорткомплексу ЦСК ЗСУ у трьох вікових категоріях U11, U13, U15 демонстрували свою майстерність, боролися за нагороди та здобували цінний змагальний досвід представники Києва, Київської, Львівської, Миколаївської, Черкаської, Харківської, Дніпропетровської та Чернівецької областей.

Миколаїв посів умовно друге місце, оскільки юні рапіристи здобули 5 нагород (2 золоті, 2 срібні і 1 бронзову), кращим результат був тільки у киян (3 золоті, 1 срібна та 4 бронзові медалі), повідомляє Національна федерація фехтування України.

Так, золоті нагороди здобули Єгор Пітєров (МФКФК Динамо, хлопці 2011 р.н. на молодше) та Леола Хотунцова (МСДЮСШОР Динамо, дівчата 2015 р.н. та молодше).

«Срібло» – у Валерії Гриненко (МСДЮСШОР Динамо, дівчата 2015 р.н. та молодше) та Льва Галицького (МСДЮСШОР Динамо, хлопці 2015 р.н. та молодше).

Бронзова нагород – на рахунку Марії Калачової (МСДЮСШОР, дівчата 2015 р.н. та молодше).

