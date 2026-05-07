Секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні проведе ряд зустрічей із представниками президента Сполучених Штатів. Перед цим разом з президентом Зеленським вони визначили ключові завдання.

-Перше – гуманітарний трек. Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу. Ми в постійній комунікації з американською стороною та знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо нашої співпраці з Америкою. За підсумками сьогоднішніх зустрічей очікую на детальну доповідь, – повідомив Володимир Зеленський.

-Окремо обговорили з Рустемом роботу з нашими європейськими партнерами щодо Drone Deals. Готуємо угоди, про які домовилися на найвищому рівні, та нові кроки у спільній технологічній роботі. Безпеки має бути більше, – підсумував президент України.