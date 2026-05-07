Уряд російської федерації затвердив масштабний план “боротьби з деструктивною поведінкою молоді” до 2030 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

За інформацією ЦПД, документ, який включає 41 захід, передбачає тотальний моніторинг інтернет-простору для молоді. Ключовим інструментом в цій ситуації є створення мережі “кібердружин” та “медіапатрулів”, до яких примусово або “напівдобровільно” залучатимуть, в тому числі, студентів.

Фактично держава легалізує інститут інтернет-доносів, де молодь під кураторством освітніх органів має стежити за контентом та “неблагонадійними” публікаціями своїх же однолітків – зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Там додали, що російська влада вчергове робить крок до перетворення інтернету на ізольоване середовище під повним управлінням спецслужб.

кремль чітко розуміє: у сучасних реаліях контроль над інформаційними потоками – це контроль над свідомістю громадян. Оскільки стратегія блокувань не змогла повністю перекрити молодому поколінню доступ до альтернативних джерел інформації, тепер ставка робиться на внутрішній нагляд та створення атмосфери постійного стеження – йдеться в повідомленні.