Він зв’язав руки стяжками, бив та катував побратима. Так той, хто був ніким, захотів стати всім і обрав для цього шлях знущання з інших.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю – оператору БпЛА однієї з військових частин Дніпропетровщини.

За даними слідства, 1 травня 2026 року на території батальйону у Дніпрі підозрюваний під час шикування у присутності інших військовослужбовців почав публічно принижувати військового 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Згодом силоміць витягнув потерпілого зі строю та почав бити руками по голові, від чого той знепритомнів. Після цього нападник зв’язав військовому руки пластиковими стяжками за спиною і, користуючись його безпорадним станом, завдав щонайменше 10 ударів руками та ногами по голові й обличчю.

Потерпілого госпіталізували. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні забої та гематоми.

Як повідомили в ДБР, підозрюваний із власної ініціативи організував шикування особового складу, щоб з’ясувати відносини з одним із бійців. Як зазначається, від численних ударів, які йому почав завдавати фігурант, потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Коли ж той опритомнів — побиття продовжилося.

«Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон. Після інциденту потерпілого госпіталізували. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі його стан оцінюється як задовільний. Після скоєного військовослужбовець втік з частини та переховувався від правоохоронців», — йдеться в повідомленні.

«За даними слідства, чоловік, попри те що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні „порядки“, аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він і вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися», — розповіли в ДБР.

Також встановлено, що 4 травня підозрюваний самовільно залишив місце служби та переховувався за місцем проживання у Кіровоградській області.

Військовому повідомлено про підозру за фактами порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося насильством і мало характер глумлення, катування та дезертирства в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 406 та ч. 1 ст. 127 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.