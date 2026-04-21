Ексчиновника Ло Цзенбіна засудили за корупцію на 46 мільйонів доларів. Суд призначив смертну кару з відстрочкою та повну конфіскацію майна посадовця.

Колишнього очільника китайського міста Хайкоу Ло Цзенбіна засудили до смертної кари з відстрочкою виконання вироку за масштабну корупцію, хабарництво та зловживання владою. Під час обшуків у нього нібито виявили 13,5 тонни золота та 23 тонни готівки.

Про це повідомляє MSN, передає УНН.

За даними слідства, посадовець використовував службове становище для сприяння бізнесу, розподілу державних коштів, просування контрактів та проєктів, за що отримував багатомільйонні хабарі. Загальна сума незаконної вигоди, встановлена судом, перевищила 317 мільйонів юанів, або близько 46 мільйонів доларів США.

Суд постановив позбавити Ло Цзенбіна політичних прав довічно, конфіскувати все його майно та передати незаконно отримані активи до державної скарбниці.

Ло Цзенбін раніше обіймав посаду секретаря парткому Хайкоу – столиці провінції Хайнань. До цього працював на керівних посадах у провінції Сичуань.

Розслідування щодо чиновника розпочалося наприкінці 2024 року. У 2025 році його виключили з Комуністичної партії Китаю та усунули з посади.

У китайській системі права смертна кара з відстрочкою зазвичай означає, що за відсутності нових злочинів вирок може бути замінений на довічне ув’язнення.

Як писали ЗМІ, названа сума – це тільки із доведеного судом, а взагалі за 10 років він накрав на $4,3 млрд.

Загалом в Китаї страчують (вже тривалий час через смертельну ін’єкцію в спецфургоні, а не через розстріл – розстрілюють переважно наркоторговців) “тисячі” корупціонерів щороку (офіційна статистика засекречена, однак саме так оцінюють ситуацію міжнародні структури). Це при тому, що КНР вже навіть встановила нижню фінансову планку для застосування страти: з 2016-го злочинець має накрасти не менше ніж майже 0,5 млн доларів (3 млн юанів).