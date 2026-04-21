Вищий антикорупціний суд кілька днів розглядав скаргу адвокатів Юлії Тимошенко щодо підозри їй у можливому підкупі народних депутатів та зрештою відмовив у її задоволенні.

Цю ухвалу протягом п’яти днів захист лідерки “Батьківщини” ще може спробувати оскаржити у Апеляційній палаті ВАКС.

Після зміни головуючого судді та перегляду поведінки представниками самої “Батьківщини”, засідання у справі Тимошенко вже тривалий час не вирізняються ані особливими емоціями, ані тим паче конфліктами між учасниками.

Водночас у рамках своїх виступів сторони процесу озвучують нові деталі цієї резонансної справи. Більше про них – у репортажі BBC News Україна.

Нефотогенічна трибуна

20 квітня. 16:00. До зали засідань номер 5 Вищого антикорупційного суду заходить Юлія Тимошенко.

Замість традиційної коси цього разу її волосся зібране у ще більш строгу зачіску – високу гульку.

Що точно незмінне – усмішка і намагання випромінювати впевненість.

У залі на Тимошенко уже чекають прокурор САП, два адвокати і донька Євгенія. Як і колись – у вже далекому 2011-му, – вона прийшла підтримати матір у суді.

Після коротких обіймів та поцілунку із нею лідерка “Батьківщини” збирає швидку нараду зі своїми адвокатами, аби ще раз узгодити із ними спільну стратегію під час нинішнього засідання.

Підпис до фото,Юлія Тимошенко разом зі своїми адвокатами під час судового засідання у ВАКС 20 квітня 2026 року

“Шкода, що трибуна – ось це”, – у якийсь момент каже Тимошенко одному зі своїх захисників Олександру Готіну, показуючи на місце для його майбутнього виступу, що розташоване у залі прямо навпроти місця судді.

“Вас камери там писати не будуть”, – із певним сумом продовжує вона, пояснюючи адвокату, що під час виступу з цього місця він стоятиме спиною до журналістів.

“Може, просто встанете тут?”, – зрештою запитує Тимошенко у Готіна, пропонуючи йому більш фотогенічне місце поруч із собою.

“Не можу, мені зауваження зроблять”, – пояснює він.

“Це реально погано. Вони (журналісти – Ред.) не переставляться”, – все ж наполягає Тимошенко.

У цей момент до зали заходить суддя ВАКС Олексій Кравчук.

Підпис до фото,Суддя ВАКС Олексій Кравчук

“Масова фільсифікація доказів”. Версія адвоката

Попри поради підзахисної свій виступ у засіданні адвокат Готін все ж починає з трибуни, ставши спиною до камер.

У своїй промові він багато і детально говорить про те, чому підозра Тимошенко, на його думку, є невиправданою.

Зокрема, апелює до того, що депутат від “Слуги народу” Ігор Копитін (саме він, за словами Тимошенко, “злив” її НАБУ та САП) прийшов до Тимошенко із технікою для негласного спостереження “до моменту вчинення кримінального правопорушення” та “до моменту реєстрації самого провадження”, що є “незаконним”, а отже слідство “не може ґрунтувати на таких доказах свою підозру”.

Сам Копитін називав раніше закиди лідерки “Батьківщини” такими, що “не відповідають дійсності”.

Окрім того, захист Юлії Тимошенко стверджує, що НАБУ та САП “штучно завищили кваліфікацію звинувачень проти неї” і це може бути ознакою політичного переслідування.

Підпис до фото,Андвокат Тимошенко Олександр Готін під час судового засідання у ВАКС 20 квітня 2026 року

Окремо адвокат Готін заявив: аудіозапис, який наразі є одним із головних доказів у справі лідерки “Батьківщини”, нібито сфальшований шляхом монтажу. Це, за його словами, “встановили британські та польські експерти”, у яких захист Тимошенко замовляв відповідні експертизи.

Адвокат Готін також звернув увагу судді на 57 невідповідностей у висновках двох українських експертних установ у Харкові та Одесі, які аналізували запис уже на замовлення слідства.

“У цьому кримінальному провадженні відбулась масова фальсифікація і підганяння доказів під потрібний контент. Та й доказів нема”, – зрештою наголосив адвокат Тимошенко.

Він також підкреслив, що у Харківському Науково-дослідному інституті судових експертиз імені Бокаріуса аудіозапис з Тимошенко аналізували за допомогою російського програмного забезпечення, яким, за його словами, зокрема, користуються ФСБ та Міноборони РФ.

“Це – просто політичне замовлення”. Версія Тимошенко

“Російський слід” став одним із головних аргументів, до яких у своєму виступі апелювала і сама підозрювана.

“Вони робили експертизу проти мене, по суті фальшували її під контролем ФСБ, тому що програмний комплекс не існує відірвано від компанії, яка його зробила. Я вважаю, що це замовлення проти мене Росії, яке вони виконують”, – наголосила Тимошенко.

Як і свій адвокат, вона також послалась на висновки “західних знаних експертів”, які нібито довели фальсифікацію з оприлюдненим НАБУ і САП аудіозаписом.

“Всі сумнівні фрази, які сказані пошепки, – фальсифікація. Під ними знайшли інші слова. Це – висновки серйозних спеціалістів… Їм (владі – Ред.) треба просто мочити опозиційну команду, бо вибори на підході. Інакше це пояснити неможливо. Це – просто політичне замовлення і воно виходить за всі межі!” – продовжувала лідерка “Батьківщини”.

Підпис до фото,Юлія Тимошенко демонструє результати експертиз аудіо НАБУ, зроблених на її замовлення іноземними експертами

Окремо Тимошенко вкотре згадала про “слугу народу” Ігоря Копитіна, який, як стверджує вона, і був тим, хто “здав” її НАБУ та САП.

“Копитін говорив неймовірні речі: проти президента і уряду. Казав, що “не може дивитись дітям і людям в очі через те, що робить ця влада”, – заявила вона у суді.

За її словами, цей депутат сам шукав зустрічі із нею та залучив для цього одного з членів харківської команди “Батьківщини” Леоніда Фельдштейна, який нібито зрештою і організував зустріч Копитіна та Тимошенко.

“Копитін прийшов із квітами і подарунком – маленькою ручкою, яку одразу поставив на стіл”, – заявила у суді підозрювана.

Вона також додала, що того дня в неї була не перша зустріч у житті із Копитіним, а вже четверта.

“Під час трьох попередніх (зустрічей – Ред.) записів не було, а він якраз там переконував, що вже є фактично членом нашої команди і готовий балотуватись у наступну Раду депутатом від “Батьківщини”, – стверджує Тимошенко.

Сам Ігор Копитін нові деталі озвучені нею наразі не коментував. Раніше він заявляв, що Тимошенко “намагається втягнути його в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій”, до яких він “не має жодного відношення”.

“Маніпуляції і перекручування”. Версія прокурора

Після об’ємних та достатньо довгих виступів Тимошенко та її адвокатів черга озвучити свою позицію дійшла і до прокурора САП Віталія Гречишкіна.

“Я уважно і стримано слухав виступ сторони захисту і можу сказати, що в ньому є багато маніпуляцій і перекручень”, – розпочав він.

За словами Гречишкіна, озвучена Тимошенко та її адвокатами теза про відсутність у слідства доказів є одним із прикладів цьому, бо насправді докази є – “вони збираються на моменті розслідування справи, а не до реєстрації провадження”.

“На сьогодні доказів є достатньо. Це і покази свідків, їх двоє, і протокол НСРД (негласних слідчих дій – Ред.), додатком до якого є аудіо, і огляд мобільного телефону, яким зафіксовано надсилання вказівок на адресу народного депутата, як голосувати за пропоновану неправомірну вигоду, і висновки експертиз”, – наголосив Гречишкін.

Він також заперечив твердження Тимошенко та її адвокатів про те, що їм нібито відмовляють у доступі до оригінальної, незаблюреної версії аудіофайлу, та підкреслив, що із ним вони безперешкодно можуть ознайомлюватись у стінах НАБУ у детектива, скільки буде потрібно.

“Станом на сьогодні вони не використали цю можливість. Бо їх мета – розголосити відомості шляхом оприлюднення голосу народного депутата”, – зазначив Гречишкін.

Прокурор додав, що передавати нецензурований аудіофайл поза межі вищезгаданої установи не можна, адже це підставить людину, яка викрила Тимошенко. Саме тому у публічній версії аудіофайлу голос цього співрозмовника змінений.

Підпис до фото,Прокурор САП Віталій Гречишкін

Щодо різниці у висновках двох експертних установ, які аналізували аудіозапис за запитом слідства, то у САП пояснюють це тим, що у Харкові працювали із заблюреною версією файлу, а в Одесі – з оригіналом, адже у першому випадку у експертів не було спеціального дозволу на роботу з таємницею, а в іншому – був.

Загалом, за словами Гречишкіна, обидва висновки доводять, що Тимошенко та співрозмовник були попередньо знайомі, та що співрозмовник жодного разу під час зафіксованої розмови не просив у Тимошенко грошей, тому говорити, що він провокував її, не можна.

Так само “несправедливо і неправильно”, за словами прокурора, закидати експертам інституту Бакаріуса “роботу на ворога”.

Окремо Гречишкін підкреслив, що висновки іноземних експертів, на які посилається захист Тимошенко, враховані у справі бути не можуть, адже “за загальними правилами експертні дослідження, зроблені за кордоном, юридичної сили в межах кримінального процесу в Україні не мають”.

Із чого почалася справа і що далі

14 січня у НАБУ заявило про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Йшлося про лідерку партії та фракції “Батьківщина” Юлію Тимошенко. Пізніше НАБУ і САП повідомили їй про підозру.

Сама політик 14 січня визнала обшуки та заявила, що антикорупціонери не мають доказів, а сам обшук назвала “піар-ходом”.

“Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення”, – заявила Тимошенко.

За версією слідства, Тимошенко могла систематично підкуповувати депутатів Ради, а також давала їм вказівки щодо голосування, а в окремих випадках –щодо утримання або неучасті в голосуванні.

НАБУ також оприлюднило аудіозаписи, на яких начебто зафіксовано момент переговорів Тимошенко з неназваним депутатом про надання хабарів за голосування в парламенті.

Попередня кваліфікація справи: ч. 4 ст. 369 КК України. За цією статтею карають позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

8 квітня НАБУ і САП повідомили про завершення досудового розслідування у справі Тимошенко. Невдовзі її справу мають почати розглядати по суті.