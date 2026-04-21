Окупаційна влада на тимчасово окупованій Херсонщині розгорнула масштабну забудову узбережжя Азовського моря. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС).

Зазначається, що замість відновлення житла для місцевих, російські структури разом із підконтрольними інститутами планування реалізують проєкти комерційної нерухомості.

На цьому тлі ситуація для жителів регіону залишається критичною. … Людям з ТОТ навмисно затягують розгляд заявок на компенсації та відновлення житла. Замість цього пропонують тимчасові рішення – гуртожитки або комунальні квартири з мінімальними умовами – йдеться у повідомленні.

Вказується, що основні ресурси спрямовуються на забудову прибережних територій.

Нові житлові комплекси не призначені для місцевих – їх планують продавати росіянам, зокрема військовим, силовикам і завезеним спеціалістам. Таким чином окупанти одночасно отримують прибуток і змінюють демографічний склад регіону – констатують у ЦНС.

Там додають, що фактично йдеться про системну колонізацію: поки місцеві жителі залишаються без житла, окупаційна влада розподіляє землю та будує нову інфраструктуру під потреби російських громадян.