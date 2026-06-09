6-7 червня у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.

У змаганнях взяли участь 379 спортсменів (212 чоловіків та 167 жінок), які представляли 23 області України.

Миколаївську область на змаганнях представляли 11 спортсменів, які продемонстрували високий рівень підготовки та здобули нагороди у низці дисциплін.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, результати виступу спортсменів Миколаївщини такі:

«срібло» – Андрій Куліуш у потрійному стрибку (результат 14,82 м);

«бронза» – Данило Данильчук, Віталій Карпенко, Юрій Грипіч, Андрій Ходовський в естафеті 4×100 м (результат 42,43 с);

«бронза» – Катерина Нікітіна, Віктор Волкорєзов, Яна Жураківська, Антон Сміян у змішаній естафеті 4×400 м.

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