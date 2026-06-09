Комітет ООН з прав людини може підтвердити загибель людей внаслідок підриву Росією греблі Каховської ГЕС та присудити родинам, які втратили близьких, компенсації. Скаргу до комітету від імені таких родин подали правозахисні організації Truth Hounds та Legal Action Worldwide.

Про це в ефірі Радіо Хартія розповів Володимир Гришко, старший юридичний радник Truth Hounds.

Руйнація дамби 6 червня 2023 мала катастрофічні наслідки для мешканців населених пунктів нижче за течією Дніпра, сільського господарства та екосистеми регіону.

«Родини загиблих можуть очікувати, що буде підтверджене їхнє право, що воно було порушене саме Російською Федерацією, і це право стосується права на життя. Комітет має можливість присудити компенсацію таким жертвам і рекомендувати РФ утримуватися від таких дій в подальшому. Не обов’язково, що Росія дотримається такого рішення. Проте це відкриває можливості подавати заявки на компенсацію через інші механізми. Як от Міжнародний реєстр збитків, який вже працює», — сказав Гришко.

Оскільки Росія не взяла на себе відповідальність за підрив греблі Каховської ГЕС, її провину доведеться доводити: «Треба буде доводити, тому що РФ відкинула звинувачення у свій бік. Не зважаючи на те, що деякі напади вони беруть на себе, пояснюють це військовою необхідністю або іншою доцільністю. В цьому випадку росіяни відкинули звинувачення, вони навпаки звинуватили Україну».

Truth Hounds майже не має сумнівів, що за руйнацією дамби стоять саме збройні сили Росії. Докази зібрані у великому звіті, опублікованому правозахисниками за результатами власного розслідування у 2024:

«Ми видали велике дослідження щодо причин, наслідків і правової кваліфікації цих діянь. Ми, зокрема, завдяки інструментам відкритої розвідки даних і спілкування з експертами, встановлювали, що знищити греблю такого масштабу ракетним озброєнням видається майже нереалістичним. І ті засоби, які були наявні в українських військових, не дозволяли здійснити операцію такого масштабу. І що наймовірніше був здійснений внутрішній підрив греблі. Це також підтверджують дані і української розвідки, і деяких перехоплень російських військових. Всі ці дані разом з висновками інженерів-експертів доводять, що найімовірніше, саме збройні сили РФ стоять за підривом Каховської греблі», — каже Гришко.

Висновок комітету ООН буде важливим не тільки для родин загиблих внаслідок воєнного злочину РФ громадян України, але й для впливу на міжнародну спільноту, зокрема, на латиноамериканські або африканські країни, які не мають твердого переконання, хто саме відповідальний за підрив греблі:

«Вони дивляться на заяви державних органів і кажуть, що українці звинуватили росіян, росіяни звинувати українців. І ця скарга до комітету ООН покликана вирішити і поставити всі крапки над і щодо відповідальності сторони, яка здійснила напад на Каховську греблю».

Як повідомляло Інше ТВ, 3 роки тому РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС. Що зараз на місці водосховища (ФОТО, ВІДЕО)