7 червня та в ніч на 8 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.



У Краснодарському краї російської федерації уражено перевальну нафтобазу “Грушовая” в районі населеного пункту Грушовая Балка. Зафіксовано пожежу на території об’єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.



Нафтобаза “Грушовая” входить до складу перевалочного комплексу “Шесхарис” – кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні російської федерації. Об’єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик “Грушовая”.



Сили оборони України били по лінійній виробничо-диспетчерській станції “Красний Яр” у Волгоградській області російської федерації. На території об’єкта виникла пожежа. Інформація щодо результатів та масштабу пошкоджень уточнюється.



ЛВДС “Красний Яр” є вузловим об’єктом на маршрутах подачі нафти у двох стратегічних напрямках: на Волгоградський НПЗ та далі, на експортний термінал “Шесхарис” у Новоросійську через нафтопровід “Куйбишев — Тихорецьк”.



Також у районі населеного пункту Кабардінка Краснодарського краю рф, зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника.



Уражено пункти управління безпілотними літальними апаратами противника в районах Новобогданівки та Новоіванівки на Запорізької області, Воскресенки на Донеччині, а також Черкаської Конопельки Курської області (рф).



На території Запорізької області уражено майстерню підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів в районі Бурчака.



Також завдано ураження складам матеріально-технічних засобів противника в районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля на Донеччині.



Серед іншого, наші воїни били по зосередженнях особового складу противника в районах Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області.



Крім того, в процесі уточнення, підтверджено результати ураження 6 червня 2026 року нафтобази “Усть-Лабинская” в Краснодарському краї рф – пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни із паливо-мастильними матеріалами.



Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.



Як повідомляло Інше ТВ, Уражено нафтобази в Криму, пункт управління ФСБ та інші військові об’єкти противника – Генштаб