Ціни на нафту у понеділок, 8 червня, зросли двічі – спочатку через відновлення ударів Ізраїлю по Лівану, а потім після через серію вибухів в Ірані, пише Кореспондент.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,20 долара, або 3,39%, до 96,24 долара за барель, а ф’ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 2,87 долара, або 3,17%, до 93,41 долара за барель.

Ці зростання компенсували п’ятничні втрати, коли ціни впали на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США та Іраном, який з березня спонукав зростання цін на нафту на понад 50%.

За повідомленням місцевих іранських ЗМІ, 8 червня звуки вибухів було чутно в Тегерані, Тебрізі та Ісфахані, що зруйнувало надії на швидке закінчення війни та відновлення поставок нафти через Ормузьку протоку.

Напередодні Іран випустив залп ракет по Ізраїлю. Президент США Дональд Трамп сказав прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу утриматися від подальших атак і наголосив, що угода про припинення війни залишається цілком досяжною.

Як відомо, Іран поставив припинення вогню з Ліваном умовою укладення мирної угоди з Вашингтоном.

На тлі кризи у поставках ОПЕК+ погодила 7 червня четверте за чотири місяці збільшення видобутку нафти. Але аналітики заявили, що це рішення матиме незначний вплив, оскільки більшість членів ОПЕК+ не зможуть досягти своїх цілей щодо видобутку через закриття Ормузької протоки або, у випадку Росії, через атаки на нафтову інфраструктуру.