Міністерство у справах ветеранів України оголосило про початок реєстрації на відбірковий етап Всеукраїнських спортивних змагань «Ігри Ветеранів 2026». Учасники змагатимуться у стрільбі з луку, настільному тенісі та кросфіті.

Відбіркові змагання відбудуться у Луцьку. Змагання з настільного тенісу заплановані на 27 червня, зі стрільби з луку — на 28 червня, а змагання з кросфіту — на 4 липня.

До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, а також звільнених зі служби Захисників і Захисниць України, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання службових обов’язків.

Реєстрація на відбірковий етап триватиме до 18 червня включно.

У Мінветеранів зазначають, що за результатами відбіркових змагань буде сформовано склад учасників фіналу «Ігор Ветеранів 2026». Також результати враховуватимуться під час формування національної збірної для участі в міжнародних ветеранських змаганнях VETERANS GAMES UA, які відбудуться у вересні 2026 року у Валенсії (Іспанія).

Для реєстрації необхідно заповнити форми:

Стрільба з луку: https://forms.gle/U1e43JgKNDKF2Eih8

Настільний теніс: https://forms.gle/8VeZ1kgorEsaHSrD9

Кросфіт: https://surl.li/bubche

Змагання об’єднають ветеранів і ветеранок з різних регіонів України. Учасники матимуть можливість продемонструвати свої спортивні навички, силу та витривалість, а також поспілкуватися й отримати підтримку від побратимів і посестер.

«Ігри Ветеранів 2026» відбуватимуться у межах проєкту Міністерства у справах ветеранів України «Розвиток спорту для ветеранів» на виконання Стратегії ветеранської політики та реалізації Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні, розробленої за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.