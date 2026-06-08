Водія Mercedes, який в’їхав у підземний перехід на Караваєвих дачах у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, взято під варту, — поліція

Нагадаємо, 49-річний мешканець Херсонської області, керуючи автомобілем Mercedes, на великій швидкості в’їхав у підземний пішохідний перехід на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці. Внаслідок наїзду четверо громадян, серед яких була дитина загинули на місці, ще троє отримали поранення.

Водія затримали та оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

За словами адвоката, його підзахисний визнав вину та «не дуже радий, що вижив».

Зараз в Україні розгорнулася дискусія через цю трагедію, бо водій, який на автомобілі Mercedes в’їхав у підземний перехід і вбив 4 людей, загалом мав 39 зафіксованих порушень правил дорожнього руху (переважно за перевищення швидкості). Лише за минулий, 2025 рік, патрульна поліція штрафувала його 18 разів. Експертиза показала, що на момент скоєння ДТП 49-річний мешканець Херсонщини був тверезий.