Винищувачі союзників у понеділок вранці, 8 червня, збили безпілотник, який вторгся в повітряний простір Латвії.

Про це повідомили Національні збройні сили.

Дрон, який збили винищувачі НАТО, увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби.

За словами речника литовської армії Гінтовтауса Цюніса, безпілотник збили французькі винищувачі, які виконували місію патрулювання повітряного простору НАТО та вилетіли з авіабази «Шяуляй».

Це перший випадок, коли було збито дрон, що залетів у повітряний простір Латвії з-за меж країни. Раніше такі випадки фіксувалися, однак до знищення безпілотників справа не доходила.