Нагадаємо, вранці повідомлялося, що У Молдову залетів російський дрон і вибухнув у селі

Тепер повідомляється, що з великою ймовірністю дрон, який вибухнув в Оргіївському районі, українського походження. Про це 8 червня повідомило МЗС Молдови.

У відомстві заявили, що «постійно контактують з українською владою з приводу дрона, який вибухнув в Оргеєві, однак, за попередніми даними, найімовірніше, що у дрона українського походження».

«Незалежно від походження дрону, відповідальність за будь-який безпілотник, який потрапляє на територію Молдови, несе Росія, яка розпочала незаконну війну у сусідній країні. Ми солідарні з українцями, які борються та віддають життя за свободу своєї країни, а також за мир на європейському континенті, включаючи мир у Молдові», – заявили в міністерстві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дрон, який упав і вибухнув у ніч проти 8 червня біля села Лопатна Оргіївського району, російського походження. Ця заява розходиться з позицією МЗС Молдови, яка раніше повідомила, що літальний апарат, «найімовірніше, український».

Ще один російський дрон впав на території Молдови під час масованої атаки Росії по Україні цієї ночі. Ми висловлюємо повну підтримку нашим друзям у Молдові та відзначаємо їх постійне засудження російської агресії. Цей інцидент ясно показує, що Москва становить загрозу не лише Україні, але й всьому регіону та всій Європі», — написав міністр закордонних справ України в мережі X 8 червня.