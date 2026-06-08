Вранці 8 червня біля південного узбережжя філіппінського острова Мінданао стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

Як повідомляє Reuters, епіцентр знаходився приблизно за 20 кілометрів від провінції Сарангані. Підземні поштовхи відчувалися в десятках населених пунктів Філіппін, а також на території Індонезії.

Після землетрусу на півдні Філіппін, у штаті Сабах у Малайзії на острові Борнео було оголошено попередження про цунамі.



Філіппінська влада оцінює збитки від землетрусу, а управління цивільної оборони намагається перевірити початкові повідомлення про те, що в регіоні загинуло 15 людей, а 129 отримали поранення, переважно внаслідок падіння уламків.

Президент Фердінанд Маркос-молодший наказав негайно реагувати на стихійне лихо на Мінданао, острові розміром з Південну Корею, доручивши агентствам підготувати постачання допомоги та центри евакуації, а також бути готовими до можливих рятувальних операцій.

«Національний уряд діє, і ми не залишимо Мінданао», — йдеться у його заяві.

Це сталося через вісім місяців після того, як Філіппіни пережили найсмертоносніший землетрус за 12 років, відкриває нову вкладку, коли неглибокий землетрус магнітудою 6,9 стався біля острова Себу, в результаті чого загинуло 79 людей. Два потужні землетруси сколихнули Мінданао через два тижні, найсильніший з яких мав магнітуду 7,4.

Філіппіни та Індонезія щороку переживають сотні землетрусів і розташовані на тектонічно складних частинах «Тихоокеанського вогняного кільця» – сейсмічно активного поясу, що простягається від Південної Америки до Далекого Сходу Росії.