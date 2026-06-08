Викрили зловмисників слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області ДСР Нацполіції під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що організував злочинну схему 43-річний керівник закладу освіти державної форми власності, що належить до сфери управління Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

З початку повномасштабного вторгнення службовець працевлаштовував до очолюваної установи трьох своїх знайомих. Однак вони не з’являлися на робочих місцях та фактично не надавали освітні послуги. При цьому щомісяця із державного бюджету отримували заробітну плату, яку потім перераховували на банківські рахунки, відкриті на ім’я керівника закладу і його родичів.

Поліцейські встановили, що від злочинних дій фігурантів сума завданих збитків державному бюджету склала майже 800 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та мешкання службовця правоохоронці вилучили документи, мобільний телефон та інші докази злочинної діяльності.

Слідчі повідомили керівнику освітньої установи про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Його знайомим – в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідчі подали до суду клопотання про відсторонення службовця від займаної посади.

Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до вчинення злочину. Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці квітня у Миколаївській міськраді викрили керівницю управління у фіктивному працевлаштуванні, їй повідомили про підозру (ФОТО)