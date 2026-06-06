Як повідомляло ІншеТВ, Знову атакований Кронштадт, є влучання (ФОТО, ВІДЕО).

Колишній російський журналіст, петербуржець Олександр Невзоров пише, що уражена база Балтійського флоту РФ із відчутними наслідками.

-За нашими даними, в Кронштадті вражені як мінімум один корвет і два підводні човни.

Пр. 636.3: Дизельний підводний човен Варшавянка (Improved Kilo).

Пр. 677: Дизельний підводний човен Лада.

Пр. 877: Дизельний підводний човен Варшавянка (Kilo).

Пр. 633: Старий дизельний підводний човен Ромео.

І найбільший корабель орочого Балтійського флоту . ПР. 636 Новоросійськ.

Інформація з наших джерел, чекаємо на офіційні підтвердження від України.

Двічі Червонопрапорний Балтійський флот (ДКБФ) – це найстаріше і найбільше оперативно-стратегічне об’єднання Військово-морського флоту Росії. Дата створення: 18 травня (28 травня за новим стилем) 1703 – заснований Петром I, загублений Вовою путіним у 2026 році.

Схоже, слідом за Чорноморським, тепер, і Балтійському флоту прийшов кінець. Причому кінець дуже ганебний.

Список знищеного озброєння 15-го арсеналу ВМФ РФ (Лебяжжя, для Балтійського флоту):

Крилаті ракети «Калібр» (3М-14К/3М-54К, Калібр-НК/ПЛ) — контейнери/пакети для надводних кораблів та підводних човнів (Буян-М, Каракурт, Варшавянка та ін.). Можлива кількість: десятки – сотні одиниць (у транспортно-пускових контейнерах).

Торпеди 533 мм (УГСТ «Фізик», УЕТ-1, ТЕСТ-71, СЕТ-65, 53-65К та ін) – універсальні та протичовнові. Можлива кількість: сотні одиниць.

Торпеди 650 мм (65-76 «Кіт» та модифікації) – важкі протикорабельні. Можлива кількість: десятки – сотні.

Морські міни (МДМ-1/2/5 донні, ПМК-2, МДМ, якірні, МДС/СМДМ, що самотранспортуються) – протичовнові та протикорабельні. Можлива кількість: тисяч одиниць.

Глибинні бомби (протичовнові, реактивні для РБУ-6000/12000) – десятки – сотні.

Бойові зарядні відділення (БЗО) торпед та мін, вибухові речовини та компоненти.

Снаряди корабельної артилерії (76 мм, 100 мм, 130 мм та ін для корветів/тральщиків) – тисячі.

Мінно-тральне майно (трали, паравани тощо).

Все це зберігалося і обслуговувалося до сьогодні для забезпечення кораблів, підводних човнів та сил Балтійського флоту РФ.