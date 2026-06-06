Сьогодні, 6 червня, зранку дрони знову літали біля Санкт-Петерберга та в області. За свідченнями місцевих, атакували Кронштадт, влучили у військовий морський завод, він горить.

Пишуть також, що був атакований Кронштадтський морський кадетський військовий корпус. Це військовий навчальний заклад-інтернат, підпорядкований Міністерству оборони РФ. Там вихованці навчаються з 5 по 11 клас, живуть за військовим розпорядком, але одночасно здобувають звичайну середню освіту та військово-морську підготовку, носять форму та перебувають на повному державному забезпеченні. Випускники часто вступають до військових вузів, особливо військово-морського профілю.

Кронштадт — це місто на острові Котлін, що входить до Санкт-Петербурга. Там розташовано одну з двох головних баз Балтійського флоту РФ.

Також у місті діє Кронштадтський морський завод — одне з найбільших судноремонтних підприємств Росії. Він займається ремонтом і модернізацією бойових кораблів російського флоту.