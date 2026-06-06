Обидві палати парламенту схвалили двосторонню швейцарсько-українську угоду, яка дозволить швейцарським приватним компаніям брати участь у відновленні України.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

Обидві палати швейцарського парламенту схвалили двосторонню швейцарсько-українську угоду, яка відкриває приватному сектору можливість брати участь у відновленні України, зруйнованої війною. Документ було підписано в липні 2025 року. Угода має розширити формат участі швейцарських компаній в українських проєктах, зокрема за рахунок фірм, які поки що не працюють в Україні.

Йдеться про модель «цільової допомоги»: швейцарські кошти будуть спрямовуватися на закупівлю товарів і послуг насамперед у швейцарських компаній. Оскільки такий підхід одночасно служить відновленню України та підтримці приватного сектору Швейцарії, він не відповідає чинному федеральному законодавству, що регулює міжнародне співробітництво у сфері розвитку. Тому для нього потрібно було створити окрему правову основу. Схвалена схема передбачає, що українська влада формулюватиме запити на конкретні товари та послуги, а швейцарська влада організовуватиме тендерні процедури та відбиратиме постачальників.

Ризик корупції за такої моделі не зникає повністю, але, за задумом Берна, він має бути значно меншим: гроші перераховуватимуться не державним структурам України, а безпосередньо швейцарським компаніям, які виконують замовлення. Закупівлі будуть оплачуватися за рахунок безповоротної фінансової допомоги. У 2024 році Федеральна рада (Bundesrat), уряд Швейцарії, вирішила виділити на відновлення України за період до 2036 року 5 млрд франків. На період з 2025 по 2028 рік передбачено 1,5 млрд франків. З цієї суми 500 млн франків призначено для проєктів за участю приватного сектору. Деякі парламентарі поставилися до такої схеми скептично і закликали уряд максимально суворо стежити за використанням коштів.

Під час дебатів у парламенті також зазначалося, що останнім часом у корупційних справах були замішані одразу кілька високопоставлених українських політиків. Глава Федерального департаменту/Міністерства економіки, освіти та досліджень Гі Пармелен спробував розвіяти ці побоювання. «Ми чудово розуміємо, про що йдеться, і будемо стежити за цим дуже, дуже уважно. Крім того, делегат Федеральної ради з питань України регулярно їздить туди й уважно спостерігає за розвитком ситуації. Думаю, зараз ми на правильному шляху», — сказав Гі Пармелен, який у 2026 році обійматиме посаду президента Швейцарської Конфедерації.

Програма допомоги Україні на 2025–2028 роки зосереджена на трьох напрямках: відновлення економіки, суспільні послуги, а також захист цивільного населення та сприяння миру. Швейцарський приватний сектор має брати участь у цій програмі для того, щоб знання, технології та інновації швейцарських компаній працювали на відновлення України. Угода визначає зобов’язання обох сторін, порядок відбору товарів і послуг та їх фінансування, а також умови, яким мають відповідати зацікавлені швейцарські компанії. Термін дії угоди обмежений 31 грудня 2036 року. Потреби України, яка постраждала від агресії Росії, залишаються величезними. У 2024 році Світовий банк оцінив вартість відновлення та економічного підйому країни у 524 млрд доларів.

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