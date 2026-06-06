Розпочалася 1564-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 06.06.2026, передає Інше ТВ.

За уточненою інформацією вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10064 дрони-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли.

На Лиманському напрямку ворог 29 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував дев’ять разів, поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населених пунктів Никифорівка, Міньківка, Часів Яр та у напрямку Малинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Торецьке та у бік населених пунктів Іллінівка, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку противник атакував 11 разів, у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 40 атак у районі Прилук, Злагоди, Рибного, Святопетрівки, Залізничного та у бік Добропілля, Воздвижівки, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Верхньої Терси, Староукраїнки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1380 окупантів. Усі втрати ворога