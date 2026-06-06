Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що вступ Чорногорії до ЄС може стати реальністю у 2028 році.

Про це вона сказала на пресконференції в Тіваті, передає “Європейська правда” з посиланням на RTCG.

Фон дер Ляєн зазначила, що на саміті з країнами Західних Балкан обговорювали, як зміцнити зв’язки між регіоном та ЄС, і що це не просто обіцянка на майбутнє, а стратегічний напрям.

“План зростання ЄС є дуже важливим: ми відкриваємо частину спільного ринку для компаній з регіону, і вони отримують можливість розширювати свій бізнес, а разом із цим – залучати інвестиції”, – сказала вона.

“Іншим питанням є скасування роумінгу. Це процес, що базується на заслугах, а це означає, що ми можемо винагородити реформи конкретною інтеграцією. Цей саміт відзначився рішучістю та відданістю. Рішучістю довести процес до кінця та відданістю європейському майбутньому. Я вважаю, що мета вступу Чорногорії до ЄС у 2028 році є досяжною. Процес розширення полягає в тому, як перетворити мрію на реальність”, – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що всі зосереджені на одній меті, і що реформи, здійснені в Чорногорії, є вражаючими.

Як повідомляло Інше ТВ, у листопаді 2025 року Парламент Чорногорії схвалив участь армії в місії НАТО з підтримки України