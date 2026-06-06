Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 150 медійників.

Про це повідомляють в Національній спілці журналістів України, передає Інше ТВ.

За верифікованими даними НСЖУ та Міжнародної федерації журналістів, серед загиблих – 21 медійник і медійниця, які виконували професійні обов’язки; 10 медійників і медійниць – цивільних жертв; 119 представників і представниць медіа, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

«Якби росія не розв’язала цю ганебну війну, всі ці наші колеги, журналісти і журналістки, працівники ЗМІ, могли б і далі успішно працювати, створювати для своєї аудиторії якісний інформаційний контент – писати статті, робити репортажі, знімати телесюжети і документальні фільми. Приносити людям користь, робити свій внесок в українську та світову культуру, – каже голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Але держава-агресор вирішила, що краще їм загинути, залишити сім’ї в тяжкому горі, людей – не поінформованими, обдуреними російською пропагандою і заляканими».

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1380 окупантів. Усі втрати ворога