Розпочалася 1561-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 263 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 03.06.2026, передає Інше ТВ.

За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9735 дронів-камікадзе та здійснив 3156 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, два пункти управління, чотири артилерійські системи, п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка.

На Лиманському напрямку ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 20 разів у районах Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Шевченко, Дорожнє.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів, у районах Вороного, Тернового та в бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 44 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, Ще 760 російських загарбників знешкодили ЗСУ. Всі втрати ворога