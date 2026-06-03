Данію визнано світовим лідером з кліматичної ефективності. Згідно з Індексом ефективності боротьби зі зміною клімату (CCPI), ця країна активно використовує відновлювані джерела енергії та послідовно скорочує викиди парникових газів.

Про це пише «Європульс».

У щорічному звіті оцінюється, наскільки успішно країни реалізують Паризьку угоду. Рейтинг складають, виходячи з кількості викидів, прогресу в галузі відновлюваної енергетики, енергоспоживання та кліматичної політики. Данія давно вважається беззаперечним лідером у розвитку морської вітроенергетики та поширенні електромобілів.

Країна вже встановила масштабні цілі щодо скорочення викидів — до 2030 року вони мають знизитися на 70% порівняно з 1990 роком.

У першій десятці індексу за Данією йдуть Велика Британія, Марокко, Чилі, Люксембург, Литва та Нідерланди. Серед європейських країн одним із лідерів у використанні відновлюваних джерел енергії вважається і Швеція.

Як повідомляло Інше ТВ, Швеція та Данія очолили рейтинг найбільш інноваційних країн Євросоюзу