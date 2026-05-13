Найбільш інноваційними країнами Європейського Союзу знову стали держави Північної Європи. Перше місце в рейтингу посіла Швеція, друге — Данія, на третій позиції опинилися Нідерланди.

Швецію відзначили за сильну наукову базу, інвестиції держави та приватного бізнесу у створення нових технологій та модернізацію існуючих. Данія посіла одну з лідируючих позицій завдяки своєму передовому рівню цифровізації, зеленим технологіям та сильному фармацевтичному й машинобудівному сектору. А Нідерланди увійшли до трійки лідерів завдяки тісній співпраці університетів та бізнесу у сфері науки, значним інвестиціям в інновації та сприятливому середовищу для технологічних компаній.

У Європейському інноваційному рейтингу, опублікованому за підсумками 2025 року, підкреслюється, що успіх у цій сфері північні країни забезпечують завдяки активній підтримці науки, сучасних технологій та тісній співпраці між університетами та промисловими підприємствами, що спонсорують розробки. Ці держави підтверджують — системні інвестиції в освіту, цифровізацію та сталий розвиток приносять конкретні результати.

Інноваційний потенціал ЄС продовжує стабільно зростати, і це особливо важливо на тлі глобальної конкуренції та технологічних змін, йдеться в рейтингу.

