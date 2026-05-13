Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб
танків – 11 928 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 554 (+1) од.
артилерійських систем – 41 985 (+50) од.
РСЗВ – 1 786 (+1) од.
засоби ППО – 1 376 (+3) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 375 (+2) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 287 359 (+1 853) од.
крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 96 142 (+287) од.
спеціальна техніка – 4 181 (+2) од.
Дані уточнюються.