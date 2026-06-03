Великі російські бізнесмени перерахували до федерального бюджету безоплатні платежі на суму 220 млрд рублів — це майже в 130 разів перевищує річний прогноз надходжень від такого виду доходів у розмірі 1,7 млрд рублів.

Про це пише ERR.ee, передає Інше ТВ.

Приводом для внесків стала закрита зустріч російського лідера Володимира Путіна з олігархами 26 березня, на якій той повідомив про намір продовжувати війну проти України і зажадав від бізнесу допомоги, передає видання «Експерт» з посиланням на дані урядового порталу «Електронний бюджет».

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що один з учасників – за даними видання «Експерт», це Сулейман Керімов – запропонував виділити дуже велику суму.

За інформацією Telegram-каналу Mash, до ініціативи також приєдналися Олег Дерипаска та Володимир Потанін.

За січень-квітень 2026 року дефіцит федерального бюджету досяг 5,877 трлн рублів – у 1,6 раза більше річного плану в 3,786 трлн. Інститут Гайдара прогнозує, що за підсумками року дефіцит може вдвічі перевищити запланований рівень, а німецька розвідслужба BND раніше заявляла, що фактичний дефіцит за 2025 рік склав 8,01 трлн рублів замість офіційних 5,65 трлн.

На національну оборону в 2026 році закладено 12,9 трлн рублів – 29,3% усіх витрат, що перевищує річні бюджети 62 регіонів Росії. Разом із витратами на весь силовий блок сума сягає 17 трлн рублів.

Високопоставлені чиновники Міністерства фінансів та Центрального банку попередили Путіна, що витрати на війну наближаються до неприйнятного рівня, а економіка вперше з 2023 року почала скорочуватися, повідомляє Bloomberg. Вони пропонували скоротити оборонні витрати, однак Путін доручив Міністерству оборони скорочувати будь-які статті, крім військових.

У травні уряд знизив прогноз зростання ВВП до 0,4%. Економіст Дмитро Польовий оцінює недобір ненафтогазових доходів у 2026 році в 300-700 млрд рублів, а в 2027-му – до 1,8 трлн.

Очікувані до кінця року 300 млрд рублів від олігархів зможуть покрити лише 10-15% незапланованого дефіциту, оцінює провідний експерт Центру макроекономічного аналізу Еміль Аблаєв. Для бізнесу ж неформальні побори створюють ризик правової невизначеності – розмір внесків залишається особистою справою кожного і ніякими точними домовленостями не закріплений.

Як повідомляло Інше ТВ, Настав час «цугцвангу» для Путіна. У чому небезпека, – The Washington Post