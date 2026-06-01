П’ятнадцять місяців тому, в істериці в Овальному кабінеті, яка залишиться історично ганебною, президент Дональд Трамп наказав Україні здатися. Він сказав президенту Володимиру Зеленському: «У вас немає карт». Він побачив невиправну невідповідність з Росією.

Цього місяця Україна змусила Путіна нервувати щодо щорічного Дня Перемоги в Росії. Зазвичай парад військових формувань та техніки 9 травня триває набагато довше, ніж цьогорічні 45 хвилин. Було менше людей і техніки, тому що Москва тепер живе із загрозою українських безпілотників. Підготовка місць для параду була б привабливою мішенню. У блискучому глузуванні Зеленський оголосив, що Україна «дозволить» парад, не атакуючи того дня Червону площу.

Недавня млява оцінка Путіним війни була такою: «Я вважаю, що справа добігає кінця». «Ця справа», його «спеціальна військова операція» з метою знищення української державності, розпочалася 51 місяць тому. Він припускав, що це займе щонайбільше кілька тижнів.

Наразі цього року Росія захопила близько 0,04 відсотка України, а у квітні війська Путіна зазнали чистої втрати території. За оцінками Economist, до цього місяця людські втрати за 4¼ роки агресії склали близько 3 відсотків від довоєнної чисельності чоловіків військовослужбовців, убитих або поранених.

Wall Street Journal нещодавно взяла інтерв’ю у росіянина в таборі для українських військовополонених. Він колишній героїновий наркоман, ув’язнений за злочини, пов’язані з наркотиками, звільнений як гарматне (насправді, дронове) м’ясо. Його відправили в бій, хоча в результаті попередніх боїв у нього відсутня частина правої руки, а в черепі є дві титанові пластини. Journal повідомив, що «він і багато хто в російській армії вважають війну навмисною кампанією з очищення суспільства від тих, хто знаходиться на найнижчих щаблях, знищуючи пригноблених, бездомних та ув’язнених».

Багато таких солдатів отримують мінімальну підготовку, оскільки мало що потрібно, щоб підготувати їх до (часто короткого) життя на фронті. Невеликі «інфільтраційні групи» підкрадаються під артилерійськими атаками та атаками дронів, скажімо, до будівлі чи гаю, які вони сподіваються утримувати, поки до них не прибуде підкріплення завдяки українським атакам, що насичують «зону вбивства» глибиною 20 миль, район настільки небезпечний, що іноді росіяни дозволяють проїхати не більше двох вантажівок разом.

Дрони зробили цю війну 2026 року схожою на війну 1916 року, з суттєвою різницею, що стосується масованої піхоти. У 1916 році 4,5-місячна битва на Соммі коштувала Британській імперії 57 470 жертв у перший день. Перша світова війна нерішуче продовжувалася; кривавий застій панував ще два роки.

За повідомленнями, страх перед замахом дронами змушує Путіна проводити багато часу в підземних бункерах, через це він різко скоротив колишній темп публічних виступів та уникає своїх відомих резиденцій.

На початку цього місяця український безпілотник врізався у висотну будівлю за 3,5 милі від Кремля. Сімдесят відсотків населення Росії знаходиться в межах 1200 миль від українських безпілотників. У березні вперше транскордонні атаки безпілотників в Україні були більшими, ніж в Росії.

Війна Путіна спровокувала розширення та зміцнення НАТО, прискорила перетворення «Європи» з просто географічного виразу на політичний факт і спростувала його претензії на велич Росії. Стрес, який зазнає російська економіка та суспільство, особливо дедалі більша когорта постраждалих від війни людей, привів ослаблену націю Путіна до того, що Александра Прокопенко (з Центру Карнегі Росія Євразія, пише в Economist) називає «негативною рівновагою»: «тримається разом, водночас постійно руйнуючи власні майбутні можливості».

Колишній високопосадовець російського уряду, пишучи анонімно для Economist, каже, що війна, яку розпочала Росія, досягла ситуації, відомої в шахах як «цугцванг», коли кожен хід погіршує становище. До кінця цього року можуть стати відомі дві невідомі: чим Путін може вибухнути у відповідь на болісне для нього військове відродження України. І як Трамп може вибухнути у відповідь на болісний (для нього) факт, що Україна, спростовуючи його ясновидіння, має хороші карти, які стають тільки кращими.