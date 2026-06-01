Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що в Україні понад 200 тисяч дітей вчаться онлайн.

Про це міністр сказав у інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, це переважно учні із прифронтових регіонів — Донецької, Луганської, Запорізької областей.

«Для нас найважливіша група, з якою ми працюємо, інвестуємо, — це прифронтові регіони. Це діти, які хотіли б навчатися офлайн, але безпекові вимоги не дозволяють це зробити. […]Є частина дітей, батьки яких, або вони самі, свідомо ухвалюють рішення залишатися онлайн. Це стосується родин внутрішньопереміщених осіб, які свідомо залишаються онлайн, аби довчитися у своїй школі», — розповів Лісовий.

Також, як додав Лісовий, онлайн навчається і частина дітей, які перебувають за кордоном. Станом на зараз це близько 60 тисяч учнів.

Як зазначив міністр, повернення до офлайн-навчання залежить від безпекового чинника. Втім, на його думку, частково онлайн-освіта буде залишатися і в мирних умовах.

«Уявімо собі, що ми вже в мирному часі — можлива комбінація навчання в онлайн-школі, але, наприклад, позашкілля повністю офлайнове. Водночас все одно нормальна школа — це офлайнова школа, на наше переконання. Можна використовувати онлайнові інструменти для різних видів активності. Це теж нормально. І майбутнє, мабуть, власне, за комбінацією цих двох підходів», — сказав міністр.

Дефіцит вчителів є, але не катастрофічний

За словами Лісового, 1700 — це офіційні цифри відкритих вакансій, але варто враховувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії.

Лісовий каже, що найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни, англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу.

Найгірша ситуація, за словами міністра, в малокомплектних школах.

«І це ті рішення, які, власне, повинні ухвалювати громади, тому що вони повинні переглядати свою мережу з огляду на контингенти дітей. Гроші освітньої субвенції ходять за дитиною фактично і чим менше в школі дітей, тим менше фактично навантаження у вчителя і відповідно менша зарплата. Тому маленькі школи дуже часто недоукомплектовані вчителями і це критично відображається на якості освіти в цих школах», — пояснив міністр.

Також він звернув увагу на те, що часто школи закривають потребу у вчителі з того чи іншого предмету коштом перерозподілу цих годин між вчителями, які вже працюють.

Про «підземні школи»

Лісовий також розповів, що в Україні вже збудовано та введено в експлуатацію понад 100 підземних шкіл, ще 113 перебувають на різних етапах будівництва.

Міністр зазначив, що загалом держава має забезпечити навчання у підземних школах для близько 100 тисяч дітей, насамперед на прифронтових територіях. Вартість одного такого закладу, за його словами, коливається від 80 до 120 мільйонів гривень залежно, зокрема, від наповненості.

Він також повідомив, що в Україні будують 18 підземних дитячих садочків.

Нагадаємо, що МОН реалізовує політику повернення до очного навчання — «Школа офлайн», у межах якого будуть не просто укриття, а повноцінні навчальні простори під землею — так звані підземні школи. Їх переважно зводять у містах, близьких до лінії фронту, щоб учні могли навчатися офлайн.