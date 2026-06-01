Президент Угорщини Тамаш Сульок відхилив вимогу прем’єр-міністра Петера Мад’яра про його відставку, що спровокувало політичне протистояння між старим та новим керівництвом країни.

Про це пише Bloomberg.

Мад’яр, чия перемога на виборах усунула колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана, встановив для Сульока крайній термін відставки – опівночі в неділю. У п’ятихвилинному відеозверненні у Facebook Сульок процитував те, що він назвав своєю відданістю місцевим та європейським конституційним нормам, які вимагають від нього залишитися на посаді.

Усунення глави держави відкриє шлях для повного демонтажу самопроголошеної неліберальної держави, яку Орбан створив протягом 16 років перебування на посаді.

«Посада глави держави вимагає від мене залишитися на посаді», – сказав Сульок, вказуючи на конституційну роль президента як контролю над виконавчою владою. Він сказав, що готовий співпрацювати з адміністрацією Мад’яра для просування інтересів Угорщини.

Мад’яр переміг на виборах 12 квітня з переконливою перемогою, пообіцявши ліквідувати дедалі більш авторитарну та корумповану систему Орбана. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв усунути прихильників Орбана, включаючи Сульока, високопоставлених суддів та прокурорів. Його партія «Тіса» здобула парламентську більшість у дві третини голосів, що дозволило їй змінювати конституцію за власним бажанням.

Мадьяр швидко помітив іронію в повідомленні Сульока, який мовчав, поки Орбан ще більше консолідував владу протягом останніх двох років, погрожуючи ув’язнити суддів, працівників громадянського суспільства та журналістів у рамках інспірованих Росією репресій.

Навіть один з найбільших скандалів у посткомуністичній історії Угорщини — системне жорстоке поводження з дітьми, які перебувають під державною опікою, що змусило попередника Сульока піти у відставку на початку 2024 року — не змусив колишнього суддю конституційного суду висловитися.

«Тамаш Сульок ніколи не захищав тих, хто потребує допомоги, ані тих, на кого напали, ані верховенство права», – написав Мадяр у своєму дописі у Facebook після звернення Сульока.

В Угорщині виконавча влада належить прем’єр-міністру. Президент, обраний парламентом на п’ятирічний термін, має переважно церемоніальну роль, хоча глава держави може повертати закони до парламенту на повторний розгляд або направляти їх до конституційного суду на перегляд.

Орбан намагався ізолювати Сульока за кілька місяців до виборів, перевівши свого довіреного колишнього головного прокурора на посаду голови конституційного суду та надавши його колегії повноваження відхиляти усунення глави держави парламентом. Термін повноважень Сульока триває до 2029 року.

Зміни навряд чи забезпечать значний юридичну захист з огляду на парламентську більшість Угорщини, яка дозволяє його партії змінювати конституцію – те, що, за словами Мадяр, буде зроблено швидко, якщо Сульок не піде у відставку.