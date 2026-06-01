«Вчора вранці Військово-морські сили Франції затримали черговий нафтовий танкер, який перебував під міжнародними санкціями і прямував із Росії: Tagor. Наша рішучість незмінна та абсолютна. Ця операція була проведена в Атлантичному океані, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів, включаючи Велику Британію, у суворому дотриманні права моря. Неприпустимо, щоб суди обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морського судноплавства, також становлять загрозу для довкілля та безпеки всіх», — повідомив президент Франції Еммануель Макрон у Х.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

За даними сервісу MarineTraffic, Tagor — нафтовий танкер, завдовжки 252 метри, завширшки 44 метри, що ходить під прапором Мадагаскару. Судно перебуває під санкціями Великобританії, Євросоюзу, США, України та Швейцарії. Танкер вийшов із порту Мурманськ на початку травня.