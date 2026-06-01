У Грузії затримали проросійського активіста та організатора місцевого аналога «Безсмертного полку» за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави.

Про це повідомляє Перший канал Грузії та Мілітарний.

За даними слідства, фігурант справи Гульбаат Рцхіладзе протягом багатьох років систематично збирав і передавав розвідувальну інформацію спецслужбам іноземних держав.

Також він створював інформаційні платформи та організовував різноманітні заходи по всій країні.

Правоохоронці стверджують, що за свою діяльність підозрюваний отримував матеріальну винагороду.

Крім того, за обвинуваченням у діяльності, що суперечить інтересам Грузії, затримано Іраклія Чіхладзе.

Іраклій Чіхладзе.

За версією слідства, він збирав і передавав закордонним спецслужбам інформацію про політичні та економічні процеси в Грузії та регіоні, включно із сусідніми державами, а також дані про роботу правоохоронних органів і структур безпеки.

Для передачі інформації, як стверджується, використовувалися різні методи шифрування.

Влада поки не розкриває, в інтересах яких саме двох держав діяли затримані. Водночас один із фігурантів, Рцхіладзе, відомий своєю відкрито проросійською позицією.

Зокрема, він організовував у Грузії акції «Безсмертне військо», які є аналогом російського руху «Безсмертний полк». Також Рцхіладзе займався збором допомоги для російської армії та неодноразово виступав за поглиблення співпраці між Грузією та Росією.

Останньою його ініціативою стало створення реєстру грузинських публічних осіб, які критично висловлювалися щодо Росії або, на його думку, могли становити для неї загрозу.

