Сьогодні вранці команда МАГАТЕ на ЗАЕС виявила пошкодження зовнішньої частини турбінного будівлі, яка, за словами представника станції, вчора постраждала від удару дрона.

Про це повідомляє агентство у Х.

– Під час огляду місця події команда побачила пошкодження металевого люка, розташованого на кілька поверхів вище в будівлі, а також кілька уламків та залишки обгорілого оптичного волокна на землі. Спостереження команди узгоджуються з ударом дрона.

МАГАТЕ також запросило доступ до внутрішньої частини будівлі, зазначивши, що вона розташована безпосередньо поруч із реакторним блоком №6, для подальшого обстеження.

Під час огляду групі було наказано сховатися через звук дронів поблизу та стрілянину, щоб відбити їх. Команда все ще змогла підтвердити за допомогою свого вимірювального обладнання, що рівень радіації на об’єкті залишається нормальним, повідомив генеральний директор МАГАТЕ.



Він нагадав, що вчорашній удар був серйозним інцидентом, який поставив під загрозу ключові принципи ядерної безпеки.

“Атаки на ядерні об’єкти є неприйнятними та повинні припинитися, щоб запобігти цілком реальному ризику ядерної аварії, яка нікому не принесе користі”, додає генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо, перед тим Сили оборони України спростували брехню росіян про начебто українську атаку на ЗАЕС і навели докази