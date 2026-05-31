Україна, схоже, набирає обертів на полі бою у своїй виснажливій боротьбі з Росією, вперше за багато років повертаючи собі територію, обходячи сили Москви з флангів завдяки своєму домінуванню у війні з використанням безпілотників, пише The Hill.

Військові аналітики цього тижня заявили, що війна вступила в нову фазу, і Київ готовий вийти з глухого кута, який існує з кінця 2023 року, коли жодна зі сторін не змогла досягти значних успіхів уздовж майже 700-мильної лінії фронту.

Зараз Київ називає наступні шість місяців «вирішальними» для того, щоб захопити ініціативу на полі бою, оскільки Москва відреагувала на цей імпульс погрозами ескалації та посилила повітряні удари. «Вперше з 2023 року українцям вдалося повернути більше території, ніж росіянам», — сказав Джордж Баррос, давній аналітик з питань Росії, який зараз працює в Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті цього тижня ISW зазначила, що українські здобутки показують, що війна зміщується на користь їхніх сил, принаймні наразі, завдяки стагнації кремлівських військ на полі бою та ефективному використанню київськими силами дронів та інноваційної тактики для прориву зі старих позицій. Дрони виявилися найефективнішим інструментом для українців, які використовували їх для розширення так званої зони ураження — простору навколо лінії фронту, де війська найбільш вразливі до атак — більш ніж на 10 миль в обидва боки, за словами Анатоля Лівена, старшого наукового співробітника Інституту відповідального державного управління Квінсі.

«Росіяни просто не можуть накопичити таку масу та броню, необхідні для прориву», — сказав Лівен виданню The Hill.

«Лише кілька місяців тому, але точно рік тому більшість аналітиків говорили, що до цього часу Росія захопила б весь Донбас», — додав він, маючи на увазі регіон, який Росія розглядає як «пріоритетну мету».

«Насправді Росія все ще дуже, дуже далека від досягнення цієї мети». Це дозволило Україні перейти від позиційної війни, в якій лінії фронту майже не рухаються, і жодна зі сторін не може зібрати сили, необхідні для серйозного просування на територію, яку утримує інша сторона, до того, щоб почати захоплювати більше території, ніж росіяни, починаючи з квітня.

Це тому, що українці стали ефективніше стримувати просування росіян», – сказав Баррос виданню The Hill. Баррос сказав, що цей перехід відбувався місяцями, починаючи з кінця 2025 року, коли українці почали атакувати російські наземні радари, станції радіоелектронної боротьби, ракети класу «земля-повітря» та безпілотники, фактично засліплюючи сили Москви від загроз з повітря.

Пітер Раф, старший науковий співробітник і директор Центру Європи та Євразії в Інституті Гудзона, який повернувся з України на початку цього місяця, сказав, що українці продемонстрували вражаючі інновації, коли йдеться про війну за допомогою безпілотників.

Він передав розмову, яку мав з військовим медиком, в якій чоловік сказав йому, що не лікував вогнепальне поранення шість місяців через усі ці дії навколо безпілотників.

«Є снайпери, яких перенавчили, іноді неохоче, для роботи з безпілотними системами», – зазначив Раф. Цей прогрес дозволив Києву завдавати більше ударів на великі відстані вглиб Росії по нафтових та військових об’єктах, завдаючи ударів по економіці та військовим зусиллям країни.

Прикладом цього є те, що Україна рано вранці в середу завдала удару по російській авіабазі у Воронежі, військовому авіаремонтному заводу в Таганрозі та нафтопереробному заводі в Туапсе. Це також дало Україні можливість розпочати нові механізовані атаки, які повільно відбивали землю від російського контролю швидше, ніж Москва могла її взяти.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула собі майже 230 квадратних миль території з початку року.

Наразі Москва контролює майже 20 відсотків території країни. Росія «відступає назад на полі бою», – заявила Енн Кіст-Батлер, директорка британського агентства комунікаційної розвідки Government Communications Headquarters, у щорічному зверненні до громадськості в середу.

Вона додала, що з початку війни в Україні в лютому 2022 року загинуло майже 500 000 російських солдатів. Росія відреагувала на зміну атмосфери ескалацією нападів на Україну та розширенням своїх загроз для сусідніх європейських країн.

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок пригрозило новою хвилею «систематичних ударів», спрямованих на «центри прийняття рішень та командні пункти» в Києві, попередивши іноземних громадян та дипломатів, що вони повинні залишити країну. Нічна атака безпілотника на Україну провалилася, врізавшись у житловий будинок на сході Румунії, поранивши двох людей у ​​країні-члені НАТО, повідомили чиновники. У той час як члени НАТО відповіли обіцянками захистити кожен сантиметр країн-членів альянсу, Дмитро Медведєв, головний радник президента Росії Володимира Путіна, попередив, що «мирний сон Європи закінчився».

Росія заявила, що нові удари були відповіддю на нібито атаку українського безпілотника минулого тижня, яка, за твердженням Москви, вразила студентський гуртожиток у Луганській області та вбила щонайменше 21 людину.

Минулого тижня Росія завдала одного зі своїх найпотужніших ударів по Києву з початку бойових дій, випустивши 90 ракет та понад 600 безпілотників, в результаті чого загинуло щонайменше чотири людини та ще 87 отримали поранення.

Україна прагне заручитися глобальною підтримкою в той, що вона називає ключовим моментом у конфлікті. Цього тижня Зеленський написав листа президенту Трампу та Конгресу США, закликаючи до більшої кількості боєприпасів ППО Patriot, враховуючи ознаки того, що Росія готується «посилити свою кампанію терору».

Андрій Білецький, високопоставлений український командир, заявив Reuters у середу: «Наступні шість-дев’ять місяців є поворотним моментом».

Білецький, який командує шанованим Третім армійським корпусом України, сказав виданню, що, на його думку, сили Москви виснажені та не здатні здобути жодних значних перемог у битвах.

«Нестача персоналу більше не дозволяє їм просуватися так, як вони це робили, наприклад, рік тому», – сказав Білецький агентству Reuters.

Ця перевага дає Києву шанс досягти достатнього прогресу, щоб зміцнити свою позицію в мирних переговорах, які наразі зайшли в глухий кут, як визнав минулого тижня державний секретар Марко Рубіо.

«Ми просто відчули, що великого прогресу не досягнуто», – сказав Рубіо. «Ми також не зацікавлені в тому, щоб брати участь у нескінченному циклі зустрічей, які ні до чого не призводять».

Він додав, що Вашингтон залишається відкритим для посередництва в майбутніх переговорах, наголосивши, що єдиний спосіб припинити війну – це врегулювання шляхом переговорів, а не військова перемога.

Але Баррос стверджував, що сторонні країни повинні скористатися поточними перевагами України та допомогти їй використати ці здобутки, попереджаючи, що вони не будуть постійними.

«Сполучені Штати та міжнародні партнери, які підтримують Україну, розглядають надзвичайно рідкісну, ефемерну можливість допомогти Україні використати цю перевагу, яку вони мають, поки вона у них ще є», – сказав він.

«Я не готовий стверджувати, що це буде тут через дев’ять місяців. Тож нам справді потрібно дивитися на це вікно таким, яким воно є».