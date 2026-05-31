Чищення молодої картоплі часто забирає більше часу, ніж саме приготування. Втім, існує простий лайфхак, який дозволяє впоратися з кілограмом овочів буквально за кілька хвилин — без ножа та зайвих зусиль.

Секрет полягає у поєднанні води, солі та інтенсивного струшування, пишуть Факти з посиланням на видання «Молодий буковинець».

Спочатку картоплю потрібно ретельно промити, щоб видалити залишки землі та піску. Далі її слід помістити у щільний пакет або каструлю з кришкою, додати 2−3 столові ложки крупної солі та трохи води.

Після цього є ключовий етап — ємність потрібно активно струшувати протягом 1−2 хвилин. Сіль у цьому процесі працює як природний абразив, завдяки чому шкірка починає легко відділятися сама. Залишається лише промити картоплю під проточною водою — і вона вже чиста.

Також існує альтернативний спосіб: можна використати жорстку щітку або металеву губку для миття посуду. Якщо занурити картоплю у воду та швидко потерти її руками або в друшляку, процес очищення також значно пришвидшується.

Такий метод особливо зручний, коли потрібно швидко підготувати велику кількість картоплі для варіння чи запікання.